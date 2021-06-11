Евро-2020 в Петербурге: как купить билет, где смотреть матчи, чем развлечься

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Первый матч состоится 11 июня на стадионе «Олимпико» в Риме. Игры пройдут в 11 городах, включая Санкт-Петербург, где можно будет посмотреть 7 матчей. «ФедералПресс» рассказывает, как попасть на стадион, где посмотреть игры, если у вас нет билета, и чем будут развлекать болельщиков между матчами.

Где купить билеты и сколько они стоят

В Петербурге в рамках чемпионата по футболу состоится 7 игр, включая четвертьфинал 2 июля. Расписание можно посмотреть на официальном сайте УЕФА. Уже 12 июня в Северной столице сыграет сборная России в матче с Бельгией. Все игры в Петербурге будут проходить на стадионе «Газпром Арена», хотя на сайте УЕФА он называется стадион «Санкт-Петербург».

Уже озвучено официальное решение о том, что из-за пандемии стадион во время игр будет заполнен лишь на 50%. Однако свободные места на отдельные матчи в продаже есть до сих пор.

Билеты по официальным ценам (50, 100, 125, 145 и 185 евро) доступны на портале сайта УЕФА.

Например, на матч Польша-Словакия 14 июня еще можно попасть всего за 50 евро. Правда, болельщику придется пройти не самый простой путь регистрации: сайт часто зависает и работает со сбоями. Один покупатель может приобрести не более 4 билетов. На игры с участием сборной России билетов на портале УЕФА уже нет.

Но в сети есть множество других площадок, которые называют себя консьерж-сервисами и до сих пор предлагают билеты на матчи с участием сборной России. На разных сайтах стоимость самых дешевых мест начинается от 11−30 тыс. рублей. В подлинности таких предложений тоже можно усомниться: россиян уже предупредили о распространении мошеннических электронных площадок.

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Как попасть на стадион

Отметим, что в день матча в Санкт-Петербурге билет на игру дает право бесплатного проезда в общественном транспорте. А вот попасть на стадион только лишь с одним билетом не получится. Для этого понадобится FAN ID или паспорт болельщика.

Паспорт болельщика оформляется после покупки билета. Оставить заявку на его получение можно как на официальном сайте, так и в самих пунктах выдачи FAN ID. То есть если у вас нет возможности или желания заполнять заявку на сайте, вы можете прийти в пункты выдачи в Москве или Петербурге, вас на месте зарегистрируют, сфотографируют и выдадут паспорт болельщика. Только учтите, что желающих может быть много, возможны очереди.

Получить паспорт болельщика можно в Москве по адресу ул. Лужники, 24, стр. 4, а также в Петербурге.

В Северной столице пункты выдачи работают по 2 адресам: на Невском, 48 и в ТЦ «Питерлэнд». Сам билет распечатывать не нужно, попасть на стадион можно по электронному билету. Еще одна хорошая новость: для доступа на матч нужна лишь защитная маска, никаких тестов сдавать не требуется.

Добраться до стадиона проще всего на метро: специально в преддверии Евро-2020 была открыта после простоя станция «Зенит». Она будет работать в дни всех матчей. А вот подъехать к стадиону на автомобиле не получится: въезд на Крестовский остров для машин без спецпропусков будет закрыт. Еще один способ добраться — воспользоваться специальными шаттлами, которые будут курсировать по 6 маршрутам:

— шаттл S1 Аэропорт «Пулково» — площадь Восстания (Московский вокзал).

— шаттл S2 Площадь Восстания (Московский вокзал) — автостанция «Крестовский остров».

— шаттл S3 Станция метро «Петроградская» — автостанция «Крестовский остров».

— шаттл S4 Станция метро «Выборгская» — автостанция «Крестовский остров».

— шаттл S6 Станция метро «Чкаловская» — Крестовский остров, Спортивная улица.

— шаттл S10 Аэропорт «Пулково» — Крестовский остров, Рюхина улица.

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Где посмотреть матчи вне стадиона

Тем, кто по какой-то причине остался без билетов, но жаждет посмотреть футбол в большой и шумной компании, во время Евро-2020 будут доступны фан-зоны.

В Петербурге во время Евро-2020 будут работать сразу три зоны для фанатов: на Конюшенной и Дворцовой площадях, а также у спорткомплекса «Юбилейный», вход болельщикам — свободный. Четвертая площадка для фанатов будет организована в «Никольских рядах» в рамках фан-фестиваля «Наши парни. Играем за вас» Российского футбольного союза. На ней вместе с гостями фан-фестивалей матчи будут смотреть легенды сборной России и звездные болельщики сборной.

В дни матчей сборной России вход на фестиваль будет осуществляться по предварительной регистрации, в остальные дни — вход свободный, как и во все остальные фан-зоны.

«Футбольная деревня» на Конюшенной площади начнет работу в первый день Евро-2020 и будет доступна для посещения до полуночи 11 июля. В «деревне» установлены ограничения по вместимости — не более 5000 человек. Если по какой-то причине попасть туда не получится, можно отправиться в фан-зону у спорткомплекса «Юбилейный». Здесь также будут транслировать матчи на большом экране и даже можно будет сыграть в футбол. Откроется площадка также 12 июня. Самая вместительная фан-зона разместится на Дворцовой площади. Однако она начнет работу лишь со 2 июля. Посмотреть игры здесь можно будет 2, 3, 6, 7 и 11 июля в дни матчей плей-офф.

Посещение всех фан-зон будет бесплатным — не требуются ни Fan ID, ни билет. Но наличие защитной маски обязательно.

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Какие развлечения доступны болельщикам между матчами

«Футбольная деревня» на Конюшенной площади станет основной площадкой проведения развлекательных мероприятий для болельщиков. Все дни чемпионата здесь будет проходить фестиваль UEFA EURO 2020. Он стартует в 12:00 11 июня.

После открытия пройдет спортивная разминка для всей семьи, состоится концерт шоу-оркестра Street Band, выступят Таисия Павенская, джаз-группа NewGuy, Animal ДжаZ. В 20:30 здесь же состоится официальная церемония открытия чемпионата. Расписание развлечений доступно на сайте фан-зоны. Однако пока что организаторы определились лишь с программой на 11—14 июня .

«Футбольная деревня» будет работать с 11 июня по 11 июля с 12:00 и до финального свистка последнего матча. Санитарные дни 25 и 30 июня — в эти дни попасть в фан-зону будет нельзя.

Также развлекательная программа будет организована для зрителей в еще одной фан-зоне — на Дворцовой площади. Работать площадка будет 2, 3, 6, 7 и 11 июля в дни матчей плей-офф. Для зрителей здесь будет также организована развлекательная программа до начала трансляций: на сцене выступят артисты и музыкальные коллективы, будет организована работа интерактивных станций и аниматоров. Однако подробностей пока не раскрывают. Известно только, что открываться фан-зона будет за 3 часа до начала матчей и развлекать гостей до полуночи.