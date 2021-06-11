Евро-2020 в Петербурге: как купить билет, где смотреть матчи, чем развлечься

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
22:00Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Дания
00
2
Финляндия
00
3
Бельгия
00
4
Россия
00
Группа A
1
Турция
00
2
Италия
00
3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
09:54 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Евро-2020 в Петербурге: как купить билет, где смотреть матчи, чем развлечься

Сегодня стартует долгожданный турнир по футболу Евро-2020, который из-за пандемии пришлось перенести на 2021 год.

Наверх
37
фотографий
37
фотографий
37
фотографий

Первый матч состоится 11 июня на стадионе «Олимпико» в Риме. Игры пройдут в 11 городах, включая Санкт-Петербург, где можно будет посмотреть 7 матчей. «ФедералПресс» рассказывает, как попасть на стадион, где посмотреть игры, если у вас нет билета, и чем будут развлекать болельщиков между матчами.

Где купить билеты и сколько они стоят

В Петербурге в рамках чемпионата по футболу состоится 7 игр, включая четвертьфинал 2 июля. Расписание можно посмотреть на официальном сайте УЕФА. Уже 12 июня в Северной столице сыграет сборная России в матче с Бельгией. Все игры в Петербурге будут проходить на стадионе «Газпром Арена», хотя на сайте УЕФА он называется стадион «Санкт-Петербург».

Уже озвучено официальное решение о том, что из-за пандемии стадион во время игр будет заполнен лишь на 50%. Однако свободные места на отдельные матчи в продаже есть до сих пор.

Билеты по официальным ценам (50, 100, 125, 145 и 185 евро) доступны на портале сайта УЕФА.

Например, на матч Польша-Словакия 14 июня еще можно попасть всего за 50 евро. Правда, болельщику придется пройти не самый простой путь регистрации: сайт часто зависает и работает со сбоями. Один покупатель может приобрести не более 4 билетов. На игры с участием сборной России билетов на портале УЕФА уже нет.

Но в сети есть множество других площадок, которые называют себя консьерж-сервисами и до сих пор предлагают билеты на матчи с участием сборной России. На разных сайтах стоимость самых дешевых мест начинается от 11−30 тыс. рублей. В подлинности таких предложений тоже можно усомниться: россиян уже предупредили о распространении мошеннических электронных площадок.

15
фотографий
15
фотографий
15
фотографий
Звезды, которых не будет на Евро

Как попасть на стадион

Отметим, что в день матча в Санкт-Петербурге билет на игру дает право бесплатного проезда в общественном транспорте. А вот попасть на стадион только лишь с одним билетом не получится. Для этого понадобится FAN ID или паспорт болельщика.

Паспорт болельщика оформляется после покупки билета. Оставить заявку на его получение можно как на официальном сайте, так и в самих пунктах выдачи FAN ID. То есть если у вас нет возможности или желания заполнять заявку на сайте, вы можете прийти в пункты выдачи в Москве или Петербурге, вас на месте зарегистрируют, сфотографируют и выдадут паспорт болельщика. Только учтите, что желающих может быть много, возможны очереди.

Получить паспорт болельщика можно в Москве по адресу ул. Лужники, 24, стр. 4, а также в Петербурге.

В Северной столице пункты выдачи работают по 2 адресам: на Невском, 48 и в ТЦ «Питерлэнд». Сам билет распечатывать не нужно, попасть на стадион можно по электронному билету. Еще одна хорошая новость: для доступа на матч нужна лишь защитная маска, никаких тестов сдавать не требуется.

Добраться до стадиона проще всего на метро: специально в преддверии Евро-2020 была открыта после простоя станция «Зенит». Она будет работать в дни всех матчей. А вот подъехать к стадиону на автомобиле не получится: въезд на Крестовский остров для машин без спецпропусков будет закрыт. Еще один способ добраться — воспользоваться специальными шаттлами, которые будут курсировать по 6 маршрутам:

— шаттл S1 Аэропорт «Пулково» — площадь Восстания (Московский вокзал).

— шаттл S2 Площадь Восстания (Московский вокзал) — автостанция «Крестовский остров».

— шаттл S3 Станция метро «Петроградская» — автостанция «Крестовский остров».

— шаттл S4 Станция метро «Выборгская» — автостанция «Крестовский остров».

— шаттл S6 Станция метро «Чкаловская» — Крестовский остров, Спортивная улица.

— шаттл S10 Аэропорт «Пулково» — Крестовский остров, Рюхина улица.

10
фотографий
10
фотографий
10
фотографий
За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020

Где посмотреть матчи вне стадиона

Тем, кто по какой-то причине остался без билетов, но жаждет посмотреть футбол в большой и шумной компании, во время Евро-2020 будут доступны фан-зоны.

В Петербурге во время Евро-2020 будут работать сразу три зоны для фанатов: на Конюшенной и Дворцовой площадях, а также у спорткомплекса «Юбилейный», вход болельщикам — свободный. Четвертая площадка для фанатов будет организована в «Никольских рядах» в рамках фан-фестиваля «Наши парни. Играем за вас» Российского футбольного союза. На ней вместе с гостями фан-фестивалей матчи будут смотреть легенды сборной России и звездные болельщики сборной.

В дни матчей сборной России вход на фестиваль будет осуществляться по предварительной регистрации, в остальные дни — вход свободный, как и во все остальные фан-зоны.

«Футбольная деревня» на Конюшенной площади начнет работу в первый день Евро-2020 и будет доступна для посещения до полуночи 11 июля. В «деревне» установлены ограничения по вместимости — не более 5000 человек. Если по какой-то причине попасть туда не получится, можно отправиться в фан-зону у спорткомплекса «Юбилейный». Здесь также будут транслировать матчи на большом экране и даже можно будет сыграть в футбол. Откроется площадка также 12 июня. Самая вместительная фан-зона разместится на Дворцовой площади. Однако она начнет работу лишь со 2 июля. Посмотреть игры здесь можно будет 2, 3, 6, 7 и 11 июля в дни матчей плей-офф.

Посещение всех фан-зон будет бесплатным — не требуются ни Fan ID, ни билет. Но наличие защитной маски обязательно.

26
фотографий
26
фотографий
26
фотографий
Заявка сборной России на Евро-2020

Какие развлечения доступны болельщикам между матчами

«Футбольная деревня» на Конюшенной площади станет основной площадкой проведения развлекательных мероприятий для болельщиков. Все дни чемпионата здесь будет проходить фестиваль UEFA EURO 2020. Он стартует в 12:00 11 июня.

После открытия пройдет спортивная разминка для всей семьи, состоится концерт шоу-оркестра Street Band, выступят Таисия Павенская, джаз-группа NewGuy, Animal ДжаZ. В 20:30 здесь же состоится официальная церемония открытия чемпионата. Расписание развлечений доступно на сайте фан-зоны. Однако пока что организаторы определились лишь с программой на 11—14 июня.

«Футбольная деревня» будет работать с 11 июня по 11 июля с 12:00 и до финального свистка последнего матча. Санитарные дни 25 и 30 июня — в эти дни попасть в фан-зону будет нельзя.

Также развлекательная программа будет организована для зрителей в еще одной фан-зоне — на Дворцовой площади. Работать площадка будет 2, 3, 6, 7 и 11 июля в дни матчей плей-офф. Для зрителей здесь будет также организована развлекательная программа до начала трансляций: на сцене выступят артисты и музыкальные коллективы, будет организована работа интерактивных станций и аниматоров. Однако подробностей пока не раскрывают. Известно только, что открываться фан-зона будет за 3 часа до начала матчей и развлекать гостей до полуночи.

Во время загрузки произошла ошибка.
 После автокатастрофы на Урале задержали механика и директора фирмы
Рабочие, ученые и спасатели Урала получили госнаграды от имени Путина
Главные темы
Италия и Турция устроят праздник в матче открытия Евро-2020
Евро-2020 в Петербурге: как купить билет, где смотреть матчи
Сравнение Дзюбы с Лукаку: голы, статистика, стоимость
Владимир Познер: Украина хотела нас задеть, а мы повелись
Черышев: Сыграть на чемпионате Европы — мечта каждого ребенка и одна из величайших целей для футболиста
Бельгия и Финляндия не рекомендовали посещать Россию на Евро своим гражданам
У футболиста сборной России выявлен сомнительный тест на коронавирус
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
В оргкомитете Евро-2020 объяснили, почему именно в Петербург перенесли матчи Дублина
Франция — главный фаворит Евро, Португалию недооценивают: анонс чемпионата Европы
Сегодня стартует самый необычный чемпионат Европы по футболу в истории
«Сделаю всё, чтобы сыграть на Евро». Кудряшов — о восстановлении после травмы
«Я все еще не готов на сто процентов»: Эден Азар — о первом матче на Евро против России
«Конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии». Познер — о шансах команды Черчесова на Евро
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
2004
Португалия
1
Греция
Греция
2
Португалия
Португалия
3
Чехия
Чехия
3
Нидерланды
Нидерланды
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
Кадр дня
Игроки сборной России готовятся к Евро
Криштиану Роналду: Я даже более мотивирован, чем на моём первом чемпионате Европы
Маски, бронирование и сертификация: Рим возвращается к жизни до коронавируса с Евро-2020
Де Брейне не тренируется в основной группе игроков сборной Бельгии перед матчем с Россией
«Это печально». Вертонген — о трех выездных матчах для сборной Бельгии на Евро-2020
«Россия — грозный соперник»: Мертенс — о матче первого тура Евро-2020
Джикия назвал главные козыри сборной России на Евро-2020
В РФС прокомментировали решение УЕФА по поводу формы сборной Украины
Украина заявила, что уважает принципы УЕФА, но лозунг на форме считает патриотическим
Опрос
Как сборная России сыграет на Евро?
«У России остались только патриотизм и душа». В Бельгии раскритиковали российскую сборную
Юрий Сёмин поделился ожиданиями от выступления сборной России на Евро-2020
Черчесов: день открытых дверей — не для Дня России
В сборной Германии подтвердили, что Горецка не сыграет с Францией
Олег Матыцин получил паспорт болельщика для посещения матчей чемпионата Европы по футболу
На этот раз Англия — реальный, а не мнимый фаворит Евро. С такой атакой она может соперничать с Францией и Бельгией
Льоренте сдал отрицательный тест на коронавирус и завтра может возобновить тренировки со сборной Испании
Каждый футболист сборной Бельгии получит 435 тыс. евро в случае победы на Евро-2020
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Министр спорта, Тутберидзе и автобус на Евро-2020: тренировка сборной в Новогорске
20Головин помог Симоняну, Дзюба веселил болельщиков и игроков сборной России
10За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
15Звезды, которых не будет на Евро
2Лучшие кадры чемпионата Европы по футболу
36Все стадионы Евро-2020
26Заявка сборной России на Евро-2020
В Петербурге перед чемпионатом Европы открылась станция метро «Зенит»
Футболист сборной России Кудряшов провел первую тренировку на поле после травмы
В УЕФА объяснили, почему с формы сборной Украины нужно убрать слова «Героям слава»
«Я не пью, не курю, не дерусь. Кто, если не я, должен пойти на футбол?» Болельщику сборной России отказали в Fan ID
Матч Бельгия — Россия будет судить испанский арбитр Лаос
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Объявлен итоговый состав сборной России на чемпионат Европы — 2020
УЕФА требует от сборной Украины убрать с формы «политические» надписи
Мбаппе, Криштиану или Левандовски? Кому достанется «Золотая бутса» Евро-2020?
Власти Дании разрешили присутствие 25 тыс. болельщиков на матчах Евро в Копенгагене
Спортивный журналист Нобель Арустамян получил аккредитацию на чемпионат Европы
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь