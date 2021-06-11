Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

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до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
22:00Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
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тв
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Группа E
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Россия
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Швейцария
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Македония
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Словакия
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19.06Не началсяВенгрия
Франция
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14:30 (мск), источник: Матч ТВ

В Турции 6 лет назад смягчили лимит (назло агентам) — и получили крутое поколение. Сегодня эти парни сыграют с Италией

Комментатор «Матч ТВ» и эксперт по турецкому футбола Эльвин Керимов рассказывает о самой молодой команде Евро, которая может удивить. Записал Артем Терентьев.

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  • Сегодня стартовый матч Евро: в Риме Италия сыграет с Турцией
  • Турция — самая молодая команда турнира (средний возраст — 24,9), но эти парни за последнее время побеждали топовые сборные, а большинство игроков уже засветились в европейских лигах
  • Букмекеры пока не очень верят в сборную.. При этом, а .
  • Рассказываем подробнее о команде, которая может стать открытием Евро

ТУРЦИЯ ЗА 2 ПОСЛЕДНИХ ГОДА ОБЫГРАЛА ФРАНЦИЮ И ГОЛЛАНДИЮ, ЕСТЬ ХОРОШАЯ ОБОРОНА, НО В ПОЗИЦИОННЫХ АТАКАХ — ПРОБЛЕМЫ

— Сценарий первого матча Турции на Евро можно легко представить: Италия будет атаковать, владеть мячом, Турция будет защищаться. Но ей в принципе так комфортно играть, это контратакующая команда. Вот в позиционной атаке у них есть проблемы. Например, в отборе на Евро 89 минут мучились с Андоррой.

Но вообще тот отбор Турция прошла феноменально (заняла второе место после Франции. Причем, с французами набрали 4 очка. — «Матч ТВ»), в обороне играла прям офигительно, очень мало моментов допускали. Плюс домашняя игра против команды Дешама — одна из лучших в истории страны. Абсолютно по делу победили (2:0), а Франция впервые за 15 лет не нанесла ни одного удара в створ в официальном матче, хотя приехали и Мбаппе, и Гризманн. В гостях, да, где-то повезло — пришлось терпеть, обороняться (1:1), но нынешняя команду умеет это делать.

Турция — команда с понятными стилем, но непонятным пока потолком возможностей. Что логично: самый молодой состав на Евро, не хватает стабильности.

Например, результаты в весенних матчах я бы не стал переоценивать. Да, хорошо стартовали в отборе на ЧМ (победили голландцев и норвежцев. — «Матч ТВ»), но там была какая-то аномальная реализация.

После матча с Голландией (4:2) был показательный факт: форвард Бурак Йылмаз сделал хет-трик, но за игру только один раз коснулся мяча в штрафной — когда бил пенальти. Два других гола забил ударам издалека — со штрафного в девятку и с игры. При этом сами голландцы действительно мало создали впереди, хотя много владели мячом. Но, в целом, в обороне в последнее время — и в Лиге Наций, и в весенних матчах — стали чаще возникать моменты.

Что касается ожиданий от Евро, то сколько я слежу за Турцией, а это 20 лет, там всегда немного неадекватно воспринимают свою роль. Гюнеш, конечно, осторожен, он говорил, что эту команду готовил с прицелом на ЧМ-2022, но если почитать соцсети, посмотреть, что озвучивают, то много слов про полуфинал, финал. Если мы в России где-то скромно оцениваем свою сборную, то они по-другому, хотя Турция не сильнее нас. И так у них было всегда. Например, если турецкий клуб играет с российским, то часто можно услышать: «Ну обыграем, без вариантов». Наверное, в этом есть какая-то ментальная история.

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ВАЖНОЕ ПРО ТРЕНЕРА И СОСТАВ: ГЮНЕШ УЖЕ БРАЛ СО СБОРНОЙ БРОНЗУ ЧМ, ИЗМЕНИЛ СВОЙ СТИЛЬ, НЕ ВЗЯЛ НА ЕВРО ЭРКИНА (ТОТ, ЧТО ИЗ ЦСКА)

В Турции Гюнеш считается суператакующим тренером, все его команды много забивали. Даже [скромный] «Бурсаспор», с которым он ничего не выиграл, был самой результативной и самой играющей командой лиги. Но если вспомнить международный опыт Гюнеша, то там он играет осторожнее.

На ЧМ-2002, где Турция взяла бронзу, он спокойно отдавал мяч и действовал на контратаках. «Трабзонспор», который играл в одной группе ЛЧ с ЦСКА, в лиге был самой веселой командой, а в Европе — сухой и скучной. Тоже отдавали мяч и вполне нормально себя чувствовали.

В сборной он понимал, что у него немного времени (он пришел прям перед отбором к Евро) и легче начать строить команду от обороны. Тем более, линия защиты никогда не была такой сильной.

Гораздо больше проблем в атаке: 30-летний Тосун сломался перед Евро, 35-летний Йылмаз хорош, но он часто травмируется. Остаются только Энес Унал, который никак не заиграет в сборной, и 21-летний Дервишоглу, который круто проявил себя в последних товарищеских матчах, думаю, даже Гюнеш в шоке.

Из этого состава выделю четверых: вратаря Чакыра, он стал рекордсменом чемпионата по количеству сейвов, на него сумасшедший спрос в Европе. В центре защиты связку Демирала из «Юве» и Сёюнджю из «Лестера», их пару даже называют турецкой стеной, очень круто взаимодействуют и понимают друг друга. Плюс круты в единоборствах.

Ну и Чалханоглу. Конечно, в сборной он не так стабилен, как в «Милане», но если он в настроении, то может любую передачу отдать, пробить с 30 метров, поле видит шикарно, стандарты исполняет.

Не все поняли, почему Гюнеш не вызвал Джанера Эркина (того самого, что играл за ЦСКА). Да, в сборной ставка на защитника оборонительного плана (Умут Мераш), но и атакующий игрок бы не помешал. Если потребуется рискованная игра, то Эркин всегда может выйти и отдать голевую. Несмотря на то, что он защитник, у него в карьере больше 100 голевых. «Фенер» в этом сезоне, наверное, половину моментов создал с его подач.

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6 ЛЕТ НАЗАД В ТУРЦИИ СМЯГЧИЛИ ЛИМИТ — ЭТО ПОМОГЛО: ТУРЕЦКИЕ ИГРОК ОХОТНЕЕ ПОЕХАЛИ В ЕВРОПУ. СЕЙЧАС КОСТЯК СБОРНОЙ ИГРАЕТ ЗА РУБЕЖОМ

На появление стольких талантов повлияло смягчение лимита на легионеров. Его изменили 6 лет назад, стали использовать схему «14+14» — 14 иностранцев в заявке, но без ограничения по стартовому составу. Можешь выпускать хоть 11 легионеров. После этого клубы перестали искать именно турецких футболистов и переплачивать им, чтобы попасть в лимит, а сами игроки перестали цепляться за места в Турции.

Дженгиз Ундер после сезона в «Башакшехир» уехал в «Рому»; Сёюнджю из второй лиги перешел в «Фрайбург», а потом в «Лестер»; в Демирала не поверили в «Фенере», он отправился в португальский «Алканенсе», «Спортинг» Б, вернулся на полгода в Турцию — и уже основательно перебрался в Италию.

Надо сказать, что скаутские отделы у турецких топ-клубов работают ужасно, потому что очень большее влияние агентов. Они сами не увидели у себя под носом такое количество талантов.

Если обычно костяк сборной — это игроки или хотя бы воспитанники «Бешикташа», «Галатасарая» и «Фенербахче», то сейчас ничего подобного. Много парней, кто уехал в Европу, там получили нормальное футбольное образование и сейчас продолжает расти. 9 из 11 игроков, стабильно выходящих в основе, выступают в Европе.

К сожалению, турецкий футбольный менеджмент скорее занимается вредительством. Несмотря на то, что смягчение лимита принесло результат, со следующего сезона появится лимит на состав — нельзя будет выпускать больше 8 легионеров. Теперь снова началась охота за турецкими игроками.

Большинство клубов против изменений, но президент страны Эрдоган сказал, что надо, глава Федерации — поддержал, а Гюнеш, к сожалению, неожиданно тоже выступил за. Видимо, в Турции не умеют считать деньги — только на продаже игроков в Европу клубы за последние годы заработали больше 100 млн евро.

Вообще смягчение лимита в свое время пролоббировал Фатих Терим, он тогда был одновременно и главным тренером сборной, и футбольным директором (так называлась должность в Федерации). Но сейчас он не в сборной, а влияние агентов на футбол в Турции катастрофическое. Часто они проталкивают свои интересы, добиваются своего и зарабатывают огромные деньги.

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