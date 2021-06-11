Лидер сборной Бельгии пропустит матч с Россией на Евро

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
22:00Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
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тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
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тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
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тв
19.06Не началсяИспания
Польша
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Англия
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22.06Не началсяХорватия
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Испания
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23.06Не началсяШвеция
Польша
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23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
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2E
1/8 финала
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3A/B/C
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Украина
00
3
Австрия
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4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
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1
Венгрия
00
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3
Франция
00
4
Германия
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10:23 (мск), источник: Lenta.Ru

Лидер сборной Бельгии пропустит матч с Россией на Евро

Полузащитник «Манчестер Сити» и сборной Бельгии по футболу Кевин де Брейне пропустит стартовый матч чемпионата Европы против России. Об этом он рассказал Nieuwsblad.

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Источник: AP 2021

Игрок отметил, что рассчитывает восстановиться ко второй игре группового этапа против Дании, которая пройдет 17 июня. По словам бельгийца, он до сих пор испытывает болевые ощущения, но чувствует себя лучше.

В финале Лиги чемпионов, который прошел 28 мая, де Брейне получил травму и досрочно покинул поле во втором тайме.

У игрока диагностировали перелом носа и орбитальной лицевой кости.

Полузащитник — один из лидеров сборной Бельгии. В квалификации Евро де Брейне забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач в шести встречах.

Матч с Россией станет для Бельгии стартовым на европейском первенстве. Игра пройдет в субботу, 12 июня, в Санкт-Петербурге.

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Югославия
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Чехословакия
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Нидерланды
Нидерланды
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ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
2000
Бельгия/Нидерланды
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Франция
Франция
2
Италия
Италия
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Португалия
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Нидерланды
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2012
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Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
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Германия
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