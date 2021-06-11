Ругался с Дзюбой, мог закончить с футболом, теперь один из лучших бомбардиров России. История Александра Соболева
Еще пять лет назад он получал 13 тысяч и перебивался «Дошираком».
Еще пять лет назад он получал 13 тысяч и перебивался «Дошираком».
Александр Соболев родился 7 марта 1997 года в Барнауле в спортивной семье. Мать Соболева создала группу по гимнастике в бассейне, а отец — кандидат в мастера спорта по гимнастике и по борьбе. Родители будущего футболиста отдали его в секцию, когда мальчику было пять лет. Именно тогда Соболев и полюбил футбол.
«У Саши всегда было много энергии, ее только нужно было направлять в нужное русло во всех проделках или чудачествах. В детстве он на фоне остальных не особо выделялся: худенький, скоростенки не хватало. Мальчишек приглашали
«Московским клубам же надо, чтобы ребенок готовый был, сразу играл. Тогда он результат дать не мог, но за каждый мяч цеплялся, у него его отобрать не могли! Саша очень сильно футбол любил. И руки ломал, и ноги, но месяц проходил — и он возвращался. Потом Саша окреп, вырос — попробуй к нему подлезть!».
Постепенно Соболев дорос до молодежной команды «Динамо» Барнаул. Однако дебютировать за основу клуба он так и не успел — в 2016 году благодаря помощи родителей Александр перешел в «Томь».
«Самый памятный момент в карьере — переход в “Томь”. Родители тогда из своего кармана заплатили 200 тысяч рублей компенсации барнаульскому “Динамо”, в школе которого я занимался, чтобы я поскорее смог подписать свой первый контракт. Если бы не родители, возможно, я бы сейчас не играл на таком уровне. Всегда буду об этом помнить. Если бы подписал контракт с “Динамо” Барнаул, получал бы 7 тысяч, остался бы там и закончил с футболом», — признавался Александр Соболев.
В «Томи» Соболев поначалу набивал шишки и играл за молодежку: получал 13 тысяч рублей, перебивался «Дошираком», а ужинать часто ходил домой к тренеру Евгению Себелеву.
Тем не менее в середине сезона его подтянули к основе. 5 декабря 2016 года Александр дебютировал в РПЛ — вышел в старте «Томи» в гостевом мачте с «Уфой». А 10 апреля 2017 года Соболев забил дебютный гол в
Следующий сезон вместе с «Томью» Соболев начинал в ФНЛ. За 24 матча Александр забил 6 голов и заинтересовал «Крылья Советов». В итоге 9 декабря 2017-го самарский клуб подписал Соболева.
Вместе с новым клубом Александр вернулся в РПЛ. Однако после возвращения в
В сезоне-2019/2020 Александр Соболев забил 10 голов за 18 туров, по итогам первой части сезона вошел в тройку лучших бомбардиров РПЛ и привлек к себе внимание российских
Александр Соболев перешел в «Спартак» 29 января 2020 года. Московский клуб за 500 тысяч евро заключил с форвардом арендное соглашение до конца сезона 2019/20, а по окончании срока аренды выкупил нападающего. Тогда сообщалось, что зарплата Соболева выросла с 2,2 млн рублей в месяц до 1,8 млн евро.
С тех пор Александр пробился в основу «Спартака», помог взять клубу серебро в сезоне-2020/21, забил 18 голов, отдал 8 голевых передач и, к сожалению, пережил страшную потерю — в начале августа мать Соболева умерла
«Хотел выйти и забить гол. Когда приехал после этого всего, подошёл к Тедеско и сказал, что готов играть с первых минут. Сказал, что выйду и забью. Сделал три футболки с мамой, на случай если не забью в
Александр Соболев получил свой первый вызов в сборную России 6 октября 2019 года. Главный тренер Станислав Черчесов позвал его в национальную команду после травмы Федора Смолова. Тогда Соболев так и не вышел на поле, просидев на скамейке весь матча отбора к Евро-2020 с Кипром.
В следующий раз Александра могли вызвать в августе 2020 года. Однако
«Он заметно прибавил. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Дзюбой. Прежде чем
К счастью, вскоре Соболев и Дзюба помирились. В итоге уже 8 октября 2020 года в товарищеском матче против сборной Швеции (1:2) Александр дебютировал за сборную России и забил свой первый гол. Впредь Соболев провел за национальную команду еще пять матчей, отметился тремя голами и заслужил вызов на Евро-2020.
Серебряный призер первенства ФНЛ (2018).
Серебряный призер чемпионата России (2021).
Лучший футболист месяца в РПЛ (июль 2019 и март 2021).
С женой Еленой Александр Соболев в браке уже более пяти лет. Пара поженилась и родила сына Сергея, когда Соболев еще не был знаменитым футболистом. Поэтому Александру пришлось хорошенько поработать, чтобы прокормить семью.
«Рождение ребенка полностью поменяло мою жизнь. У меня такая позиция: если хочешь, чтобы ребенок, жена, вообще семья ни в чем не нуждались, нужно как можно лучше играть. Так что я стал тренироваться даже больше. Понимал: кроме футбола ничего делать не умею. Тусовки, клубы, девушки — все это бывают у молодых футболистов. У меня такого никогда не было. Даже когда я поженился, денег вообще не было. Подписал контракт в Томске на 13 тысяч в месяц. И то их не платили. Полтора года жили на подаренное на свадьбе. Перешел в Самару, думал, хоть там будет стабильность — нет, еще три месяца сидел без зарплаты. А с появлением семьи соблазны отпали совсем. Еще мама говорила быть поумнее — стараюсь», — говорил Александр Соболев.
По образованию Елена Соболева — юрист. Однако сейчас она тратит все силы на воспитание четырехлетнего ребенка.
Александр активно ведет Инстаграм. Соболев регулярно публикует свои фото с матчей, а также семейные снимки — с женой и сыном.
В среднем фото Александра собирают 15 тысяч «лайков». Всего у него 240 тысяч подписчиков.