Ругался с Дзюбой, мог закончить с футболом, теперь один из лучших бомбардиров России. История Александра Соболева

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Биография Александра Соболева

Александр Соболев родился 7 марта 1997 года в Барнауле в спортивной семье. Мать Соболева создала группу по гимнастике в бассейне, а отец — кандидат в мастера спорта по гимнастике и по борьбе. Родители будущего футболиста отдали его в секцию, когда мальчику было пять лет. Именно тогда Соболев и полюбил футбол.

«У Саши всегда было много энергии, ее только нужно было направлять в нужное русло во всех проделках или чудачествах. В детстве он на фоне остальных не особо выделялся: худенький, скоростенки не хватало. Мальчишек приглашали куда-то, а его нет», — рассказывал о детстве Соболева его первый тренер в СДЮСШОР «Динамо» Барнаул Александр Николаевич Горбунов.

«Московским клубам же надо, чтобы ребенок готовый был, сразу играл. Тогда он результат дать не мог, но за каждый мяч цеплялся, у него его отобрать не могли! Саша очень сильно футбол любил. И руки ломал, и ноги, но месяц проходил — и он возвращался. Потом Саша окреп, вырос — попробуй к нему подлезть!».

Постепенно Соболев дорос до молодежной команды «Динамо» Барнаул. Однако дебютировать за основу клуба он так и не успел — в 2016 году благодаря помощи родителей Александр перешел в «Томь».

«Самый памятный момент в карьере — переход в “Томь”. Родители тогда из своего кармана заплатили 200 тысяч рублей компенсации барнаульскому “Динамо”, в школе которого я занимался, чтобы я поскорее смог подписать свой первый контракт. Если бы не родители, возможно, я бы сейчас не играл на таком уровне. Всегда буду об этом помнить. Если бы подписал контракт с “Динамо” Барнаул, получал бы 7 тысяч, остался бы там и закончил с футболом», — признавался Александр Соболев.

В «Томи» Соболев поначалу набивал шишки и играл за молодежку: получал 13 тысяч рублей, перебивался «Дошираком», а ужинать часто ходил домой к тренеру Евгению Себелеву.

Тем не менее в середине сезона его подтянули к основе. 5 декабря 2016 года Александр дебютировал в РПЛ — вышел в старте «Томи» в гостевом мачте с «Уфой». А 10 апреля 2017 года Соболев забил дебютный гол в Премьер-лиге и посвятил его сыну.

Следующий сезон вместе с «Томью» Соболев начинал в ФНЛ. За 24 матча Александр забил 6 голов и заинтересовал «Крылья Советов». В итоге 9 декабря 2017-го самарский клуб подписал Соболева.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B3RZt0nlD6V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B3RZt0nlD6V/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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Вместе с новым клубом Александр вернулся в РПЛ. Однако после возвращения в Премьер-лиге у Соболева не заладилось — за 12 игр он отметился только одним голом, так что зимой клуб отправил его в аренду в «Енисей». Там Александр провел всего полгода, а затем вернулся в «Крылья Советов» и неожиданно начал жечь.

В сезоне-2019/2020 Александр Соболев забил 10 голов за 18 туров, по итогам первой части сезона вошел в тройку лучших бомбардиров РПЛ и привлек к себе внимание российских топ-клубов. Самым настойчивым из них оказался «Спартак».

Александр Соболев в «Спартаке»

Александр Соболев перешел в «Спартак» 29 января 2020 года. Московский клуб за 500 тысяч евро заключил с форвардом арендное соглашение до конца сезона 2019/20, а по окончании срока аренды выкупил нападающего. Тогда сообщалось, что зарплата Соболева выросла с 2,2 млн рублей в месяц до 1,8 млн евро.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/COar8PcNWvE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/COar8PcNWvE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/COar8PcNWvE/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Александр Соболев (@a.sobolev97)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

С тех пор Александр пробился в основу «Спартака», помог взять клубу серебро в сезоне-2020/21, забил 18 голов, отдал 8 голевых передач и, к сожалению, пережил страшную потерю — в начале августа мать Соболева умерла из-за сердечной недостаточности. Спустя неделю нападающий нашел в себе силы выйти на поле, забил первый гол в сезоне — команде «Сочи», и посвятил его маме.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CDrWLBLjztG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CDrWLBLjztG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CDrWLBLjztG/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Тинькофф РПЛ (@premierliga)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Хотел выйти и забить гол. Когда приехал после этого всего, подошёл к Тедеско и сказал, что готов играть с первых минут. Сказал, что выйду и забью. Сделал три футболки с мамой, на случай если не забью в каком-то из матчей. Просто вышел, забил и снял футболку. У нее были проблемы с сердцем. Она обследовалась и вроде всё было нормально. Пошла в горы в очередной поход. Сначала случился один приступ, врачи успели откачать. Через некоторое время случился второй — сердце уже не справилось», — признавался тогда Соболев.

Александр Соболев в сборной России

Александр Соболев получил свой первый вызов в сборную России 6 октября 2019 года. Главный тренер Станислав Черчесов позвал его в национальную команду после травмы Федора Смолова. Тогда Соболев так и не вышел на поле, просидев на скамейке весь матча отбора к Евро-2020 с Кипром.

В следующий раз Александра могли вызвать в августе 2020 года. Однако из-за стычки с Дзюбой — в полуфинале Кубка России форварды «Спартака» и «Зенита» едва не подрались, Станислав Черчесов решил не приглашать Соболева в команду.

«Он заметно прибавил. Но я скажу честно: у него есть ситуация с Дзюбой. Прежде чем что-то показывать, они должны привести эту ситуацию к нулю. Не хочется иметь игроков в сборной, которые себя не так хорошо понимают. Конкуренция — это хорошо. Но Соболев себе позволил в сторону Дзюбы кое-что, значит у них есть неприязнь. Соболеву нужно закрыть эту тему. С другой стороны, мы и с Артемом поговорим, он старше. Поговорим с ним, чтобы, возможно, он сделал что-то со своей стороны», — говорил Черчесов.

К счастью, вскоре Соболев и Дзюба помирились. В итоге уже 8 октября 2020 года в товарищеском матче против сборной Швеции (1:2) Александр дебютировал за сборную России и забил свой первый гол. Впредь Соболев провел за национальную команду еще пять матчей, отметился тремя голами и заслужил вызов на Евро-2020.

Достижения Александра Соболева

Серебряный призер первенства ФНЛ (2018).

Серебряный призер чемпионата России (2021).

Лучший футболист месяца в РПЛ (июль 2019 и март 2021).

Жена и ребенок Александра Соболева

С женой Еленой Александр Соболев в браке уже более пяти лет. Пара поженилась и родила сына Сергея, когда Соболев еще не был знаменитым футболистом. Поэтому Александру пришлось хорошенько поработать, чтобы прокормить семью.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/CLuo4rgFRni/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="13" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/CLuo4rgFRni/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CLuo4rgFRni/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Александр Соболев (@a.sobolev97)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

«Рождение ребенка полностью поменяло мою жизнь. У меня такая позиция: если хочешь, чтобы ребенок, жена, вообще семья ни в чем не нуждались, нужно как можно лучше играть. Так что я стал тренироваться даже больше. Понимал: кроме футбола ничего делать не умею. Тусовки, клубы, девушки — все это бывают у молодых футболистов. У меня такого никогда не было. Даже когда я поженился, денег вообще не было. Подписал контракт в Томске на 13 тысяч в месяц. И то их не платили. Полтора года жили на подаренное на свадьбе. Перешел в Самару, думал, хоть там будет стабильность — нет, еще три месяца сидел без зарплаты. А с появлением семьи соблазны отпали совсем. Еще мама говорила быть поумнее — стараюсь», — говорил Александр Соболев.

По образованию Елена Соболева — юрист. Однако сейчас она тратит все силы на воспитание четырехлетнего ребенка.

Александр активно ведет Инстаграм. Соболев регулярно публикует свои фото с матчей, а также семейные снимки — с женой и сыном.

В среднем фото Александра собирают 15 тысяч «лайков». Всего у него 240 тысяч подписчиков.