Идеальный баланс опыта и молодости на последнем турнире Лева. Сборная Германии на Евро-2020
Вернут свой 2014?
Вернут свой 2014?
Золотое немецкое поколение Крооса, Мюллера и Нойера всё ещё в строю, но в Бундестим уже есть множество футболистов, которые только начинали карьеру, когда Германия победила на чемпионате мира в 2014 году. После Евро-2020 Йоахима Лева заменит его
Франция, Германия, Венгрия, Португалия
Венгрия — однозначный аутсайдер группы, с которым каждая из оставшихся команд квартета должна брать три очка. Вряд ли
Франция — Германия, 15.06.21, 22:00.
Португалия — Германия, 19.06.21, 19:00.
Германия — Венгрия, 23.06.21, 22:00.
Тони Кроос
После провального выступления немецкой сборной на ЧМ-18 (не вышли из группы) Йоахим Лев решил отцепить от национальной команды ветеранов Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Джерома Боатенга. А вот их ровесника Тони Крооса тренер не тронул — до сих пор без полузащитника «Реала» невозможно представить немецкую сборную.
Он помогает команде выходить
Евро-2020 — лебединая песня Йоахима Лёва в сборной Германии. Тренер работал с Бундестим 15 лет и за это время дважды выводил Германию в полуфиналы Евро, взял серебро в 2008 и выиграл чемпионат мира в 2014. Тем не менее, после провала на ЧМ-18 стало очевидно, что пора
Скорее всего, Лев будет делать ставку на высокий прессинг и быстрый выход из обороны в атаку. За передачи будут отвечать Киммих и Кроос, а реактивная тройка атаки Сане — Гнабри — Вернер — уноситься в контратаки, меняться позициями и комбинировать между собой. Что из этого выйдет — увидим совсем скоро.
Леон Горецка
Горецка — одна из скрытых звезд немецкой сборной. Леон не обладает таким же статусом как Кроос и Киммих, но наверняка получит место в основе и покажет, за что его так ценят. За последний год Леон набрал более 10 килограмм мышечной массы, что позволяет ему не только эффективно вести единоборства в центре поля, но и подключаться к атакам и ситуативно становиться вторым форвардом. Горецка был очень полезен на протяжении всего сезона в «Баварии» и наверняка и на Евро покажет себя с самой лучшей стороны. Все исходные для этого у него есть.
Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).
Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд), Антонио Рюдигер («Челси»), Робин Госенс («Аталанта»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Марсель Хальстенберг («РБ Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»), Робин Кох («Лидс»), Никлас Зюле («Бавария»).
Полузащитники: Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Йосуа Киммих («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Йонас Хофманн («Боруссия» Менхенгладбах), Лерой Сане («Бавария»), Флориан Нойхаус («Боруссия» Менхенгладбах).
Нападающие: Тимо Вернер («Челси»), Томас Мюллер («Бавария»), Кевин Фолланд («Монако»), Кай Хаверц («Челси»).