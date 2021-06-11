Идеальный баланс опыта и молодости на последнем турнире Лева. Сборная Германии на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
22:00Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
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Украина
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Македония
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Англия
00
2
Хорватия
00
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Шотландия
00
4
Чехия
00
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1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
13:33 (мск), источник: Sport24

Идеальный баланс опыта и молодости на последнем турнире Лева. Сборная Германии на Евро-2020

Вернут свой 2014?

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35
фотографий
35
фотографий
35
фотографий

Золотое немецкое поколение Крооса, Мюллера и Нойера всё ещё в строю, но в Бундестим уже есть множество футболистов, которые только начинали карьеру, когда Германия победила на чемпионате мира в 2014 году. После Евро-2020 Йоахима Лева заменит его экс-помощник Ханс-Дитер Флик, с которым сборная войдет в новую эпоху. Этот турнир — возможность для целого ряда легендарных немецких игроков в последний раз зажечь на крупном международном турнире. А может быть и выиграть его.

Группа

Франция, Германия, Венгрия, Португалия

Венгрия — однозначный аутсайдер группы, с которым каждая из оставшихся команд квартета должна брать три очка. Вряд ли кто-то сомневается, что сборная Франции выйдет в плей-офф, так что ключевым матчем для немцев будет встреча с Португалией. Плюс не забываем, что при хороших дополнительных показателях на этом Евро из группы можно выйти и с третьего места. Правда, вряд ли это соответствует амбициям сборной Германии.

Расписание

Франция — Германия, 15.06.21, 22:00.

Португалия — Германия, 19.06.21, 19:00.

Германия — Венгрия, 23.06.21, 22:00.

Звезда

Тони Кроос

После провального выступления немецкой сборной на ЧМ-18 (не вышли из группы) Йоахим Лев решил отцепить от национальной команды ветеранов Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Джерома Боатенга. А вот их ровесника Тони Крооса тренер не тронул — до сих пор без полузащитника «Реала» невозможно представить немецкую сборную.

Кроос отвечает за все стандарты и за доставку мяча вперёд.

Он помогает команде выходить из-под прессинга и может решить исход даже не складывающегося матча одним гениальным пасом или ударом. Особенно мощной центр поля бундестим делает связка Кросса с Йозуа Киммихом, который дает нужный объем черновой работы и максимально полезен как при атакующей, так и при оборонительной фазе. Ну и Мануэль Нойер, проведший феноменальный сезон, должен будет стать еще одним козырем.

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Тактика и тренер

Евро-2020 — лебединая песня Йоахима Лёва в сборной Германии. Тренер работал с Бундестим 15 лет и за это время дважды выводил Германию в полуфиналы Евро, взял серебро в 2008 и выиграл чемпионат мира в 2014. Тем не менее, после провала на ЧМ-18 стало очевидно, что пора что-то менять. Уже известно, что после Евро-2020 сборную Германии возглавит бывший ассистент Лева в сборной Ханси Флик, который выиграл все что можно в «Баварии».

Немецкая сборная подвергалась жесткой критике и по ходу отбора к Евро, так что к турниру бундестим подходят не в статусе однозначного фаворита.

Скорее всего, Лев будет делать ставку на высокий прессинг и быстрый выход из обороны в атаку. За передачи будут отвечать Киммих и Кроос, а реактивная тройка атаки Сане — Гнабри — Вернер — уноситься в контратаки, меняться позициями и комбинировать между собой. Что из этого выйдет — увидим совсем скоро.

За кем следить

Леон Горецка

Горецка — одна из скрытых звезд немецкой сборной. Леон не обладает таким же статусом как Кроос и Киммих, но наверняка получит место в основе и покажет, за что его так ценят. За последний год Леон набрал более 10 килограмм мышечной массы, что позволяет ему не только эффективно вести единоборства в центре поля, но и подключаться к атакам и ситуативно становиться вторым форвардом. Горецка был очень полезен на протяжении всего сезона в «Баварии» и наверняка и на Евро покажет себя с самой лучшей стороны. Все исходные для этого у него есть.

Заявка на турнир

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд), Антонио Рюдигер («Челси»), Робин Госенс («Аталанта»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Марсель Хальстенберг («РБ Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»), Робин Кох («Лидс»), Никлас Зюле («Бавария»).

Полузащитники: Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Йосуа Киммих («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Йонас Хофманн («Боруссия» Менхенгладбах), Лерой Сане («Бавария»), Флориан Нойхаус («Боруссия» Менхенгладбах).

Нападающие: Тимо Вернер («Челси»), Томас Мюллер («Бавария»), Кевин Фолланд («Монако»), Кай Хаверц («Челси»).

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