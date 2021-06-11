Идеальный баланс опыта и молодости на последнем турнире Лева. Сборная Германии на Евро-2020

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Золотое немецкое поколение Крооса, Мюллера и Нойера всё ещё в строю, но в Бундестим уже есть множество футболистов, которые только начинали карьеру, когда Германия победила на чемпионате мира в 2014 году. После Евро-2020 Йоахима Лева заменит его экс-помощник Ханс-Дитер Флик, с которым сборная войдет в новую эпоху. Этот турнир — возможность для целого ряда легендарных немецких игроков в последний раз зажечь на крупном международном турнире. А может быть и выиграть его.

Группа

Франция, Германия, Венгрия, Португалия

Венгрия — однозначный аутсайдер группы, с которым каждая из оставшихся команд квартета должна брать три очка. Вряд ли кто-то сомневается, что сборная Франции выйдет в плей-офф, так что ключевым матчем для немцев будет встреча с Португалией. Плюс не забываем, что при хороших дополнительных показателях на этом Евро из группы можно выйти и с третьего места. Правда, вряд ли это соответствует амбициям сборной Германии.

Расписание

Франция — Германия, 15.06.21, 22:00.

Португалия — Германия, 19.06.21, 19:00.

Германия — Венгрия, 23.06.21, 22:00.

Звезда

Тони Кроос

После провального выступления немецкой сборной на ЧМ-18 (не вышли из группы) Йоахим Лев решил отцепить от национальной команды ветеранов Томаса Мюллера, Матса Хуммельса и Джерома Боатенга. А вот их ровесника Тони Крооса тренер не тронул — до сих пор без полузащитника «Реала» невозможно представить немецкую сборную.

Кроос отвечает за все стандарты и за доставку мяча вперёд.

Он помогает команде выходить из-под прессинга и может решить исход даже не складывающегося матча одним гениальным пасом или ударом. Особенно мощной центр поля бундестим делает связка Кросса с Йозуа Киммихом, который дает нужный объем черновой работы и максимально полезен как при атакующей, так и при оборонительной фазе. Ну и Мануэль Нойер, проведший феноменальный сезон, должен будет стать еще одним козырем.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CPxv8uxg2JD/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Die Mannschaft (@dfb_team)</a></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

Тактика и тренер

Евро-2020 — лебединая песня Йоахима Лёва в сборной Германии. Тренер работал с Бундестим 15 лет и за это время дважды выводил Германию в полуфиналы Евро, взял серебро в 2008 и выиграл чемпионат мира в 2014. Тем не менее, после провала на ЧМ-18 стало очевидно, что пора что-то менять. Уже известно, что после Евро-2020 сборную Германии возглавит бывший ассистент Лева в сборной Ханси Флик, который выиграл все что можно в «Баварии».

Немецкая сборная подвергалась жесткой критике и по ходу отбора к Евро, так что к турниру бундестим подходят не в статусе однозначного фаворита.

Скорее всего, Лев будет делать ставку на высокий прессинг и быстрый выход из обороны в атаку. За передачи будут отвечать Киммих и Кроос, а реактивная тройка атаки Сане — Гнабри — Вернер — уноситься в контратаки, меняться позициями и комбинировать между собой. Что из этого выйдет — увидим совсем скоро.

За кем следить

Леон Горецка

Горецка — одна из скрытых звезд немецкой сборной. Леон не обладает таким же статусом как Кроос и Киммих, но наверняка получит место в основе и покажет, за что его так ценят. За последний год Леон набрал более 10 килограмм мышечной массы, что позволяет ему не только эффективно вести единоборства в центре поля, но и подключаться к атакам и ситуативно становиться вторым форвардом. Горецка был очень полезен на протяжении всего сезона в «Баварии» и наверняка и на Евро покажет себя с самой лучшей стороны. Все исходные для этого у него есть.

Заявка на турнир

Вратари: Мануэль Нойер («Бавария»), Бернд Лено («Арсенал»), Кевин Трапп («Айнтрахт»).

Защитники: Маттиас Гинтер («Боруссия» Менхенгладбах), Эмре Джан («Боруссия» Дортмунд), Антонио Рюдигер («Челси»), Робин Госенс («Аталанта»), Кристиан Гюнтер («Фрайбург»), Марсель Хальстенберг («РБ Лейпциг»), Матс Хуммельс («Боруссия» Дортмунд), Лукас Клостерманн («РБ Лейпциг»), Робин Кох («Лидс»), Никлас Зюле («Бавария»).

Полузащитники: Илкай Гюндоган («Манчестер Сити»), Тони Кроос («Реал»), Йосуа Киммих («Бавария»), Джамал Мусиала («Бавария»), Серж Гнабри («Бавария»), Леон Горецка («Бавария»), Йонас Хофманн («Боруссия» Менхенгладбах), Лерой Сане («Бавария»), Флориан Нойхаус («Боруссия» Менхенгладбах).

Нападающие: Тимо Вернер («Челси»), Томас Мюллер («Бавария»), Кевин Фолланд («Монако»), Кай Хаверц («Челси»).