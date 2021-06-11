«Хотелось бы играть в футбол, а не бороться». Дзюба и Черчесов — о матче с Бельгией

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
22:00Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
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Группа B
1
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2
Финляндия
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Россия
00
Группа A
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Турция
00
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Италия
00
3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
15:29 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Хотелось бы играть в футбол, а не бороться». Дзюба и Черчесов — о матче с Бельгией

Пресс-конференция главного тренера и капитана сборной России перед матчем с Бельгией.

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— Как прошла подготовка к турниру? — вопрос главному тренеру.

— Что запланировали — сделали, провели два контрольных матча. Это дало нам пищу для размышления по поводу тактики и формы каждого игрока. В каждой команде, и у нас, в частности, не обошлось без потерь: травмы, есть и болезнь. Нам сказали, что заболел Мостовой. Проверили — выбыл по ковиду. Это неприятный момент. Но по большому счету мы все выполнили. Теперь задача — войти в турнир.

— Мостовой, к сожалению, не поможет сборной. Как себя чувствуют остальные игроки команды? Нет ли у них подозрения на коронавирус? И почему включили именно Евгеньева?

— Самошников травмирован, поэтому выбрали Евгеньева. Он прошел весь сбор. Вчера проверили тесты других, утром сделали тоже — все чистые.

— Что вы думаете о сборной Бельгии?

— Если брать арифметически, то с чемпионата мира у нее осталось 18 игроков в составе. Это сыгранная команда. Они знают, чего хотят. Мы с ними проводили три матча, все были интересными, зрелищными для болельщиков. Мы изучаем соперника, к завтрашней игре готовимся на максимуме.

— В отборочном турнире вы дважды уступили бельгийцам. Какие главные выводы сделали из поражений?

— Понятно, что у соперника хорошая команда. Сейчас не буду говорить о деталях, но мы их обсуждаем. У нее индивидуально сильные игроки. А у них есть качества, которыми пользуется команда. Мы работаем над тем, чтобы нивелировать эти качества. Но мы всегда говорим игрокам, что нужно обращать больше внимания на себя. Мы моделировали какие-то тактические вещи на тренировке.

— В каких игровых кондициях находятся Черышев и Марио Фернандес?

— Марио Фернандес практически набрал кондиции, а Черышеву не хватает пары процентов. Но от тренировки к тренировке Денис превращается в самого себя и становится боевой единицей. Этому мы рады, ведь это игрок высокого уровня.

Артем Дзюба: «Буду правильно играть — голы придут»

— Ваше мнение о сборной Бельгии? — вопрос Дзюбе.

— Непонятно по Де Брейне. Везде пишут, что он играть не будет. Для Бельгии это будет большая потеря. Она играет в свой стиль. Недаром она на первом месте в рейтинге. Но никому не хотелось бы терять своих лидеров. Они как были фаворитами, так и остались.

— Как бороться с центральными защитниками сборной Бельгии?

— Хотелось бы играть в футбол, а не бороться. Мы ведь играем не только верхом, а действуем по ситуации. Можем и верхом, и низом. Я прекрасно помню, что игроки сборной Бельгии неуступчивы, сильны, организованны. Прекрасно понимаю, что от меня требуется. Опыт есть, мы все свои матчи проанализировали.

— Чувствуете давление перед игрой?

— Мы, как и все спортсмены, ощущаем давление. Это нормально, каждый с ним справляется сам. Волнение есть, ведь мы в ожидании матчей. Конечно, любому хотелось бы забить на таком турнире, но главное для нас — команда. Буду правильно и хорошо играть — голы придут сами.

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Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1972
Бельгия
1
ФРГ
ФРГ
2
СССР
СССР
3
Бельгия
Бельгия
2000
Бельгия/Нидерланды
1
Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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