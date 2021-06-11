Футболисты сборной Испании вакцинировались от коронавируса

Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс заразился коронавирусом. Защитник Диего Льоренте также сдал положительный тест на коронавирус, однако впоследствии было объявлено, что в среду он сдал два ПЦР-теста с отрицательным результатом.