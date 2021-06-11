Футболисты сборной Испании вакцинировались от коронавируса
Футболисты сборной Испании прошли вакцинацию от коронавируса перед началом чемпионата Европы, сообщается на сайте «Красной фурии».
Футболисты сборной Испании прошли вакцинацию от коронавируса перед началом чемпионата Европы, сообщается на сайте «Красной фурии».
Ранее сообщалось, что полузащитник сборной Испании Серхио Бускетс заразился коронавирусом. Защитник Диего Льоренте также сдал положительный тест на коронавирус, однако впоследствии было объявлено, что в среду он сдал два
Сборная Испании 14 июня стартует на чемпионате Европы матчем в Севилье против команды Швеции.