Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

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до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
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Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
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Россия
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Швейцария
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Бельгия
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Австрия
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Словакия
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Чехия
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Шотландия
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19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
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19.06Не началсяПортугалия
Германия
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16:18 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Хорватия постарела и страдает от конфликтов в раздевалке. Но герои ЧМ-2018 еще могут пошуметь на Евро

Возможно, последний большой турнир великого поколения.

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Источник: AP 2021

Этот материал — часть большого проекта, организованного английским изданием The Guardian, в котором принимал участие и «Спорт-Экспресс». Журналисты из каждой из 24 стран — участниц Евро-2020 рассказывают о своих сборных и об игроках, которые могут стать героями турнира.

Команда

Перестройка команды после ЧМ-2018 завершена лишь частично, но она уже принесла сборной Хорватии значительный ущерб. В матчах Лиги наций с Португалией и Францией хорваты смотрелись не лучшим образом. Но на Евро-2020 они отобрались без особых проблем, несмотря на то что команда редко выглядела убедительно.

Команда
Хорватия

Сразу четыре игрока стартового состава завершили карьеру в сборной по окончании чемпионата мира: Даниэль Субашич, Иван Стриньич, Марио Манджукич и Иван Ракитич. Пришедшие им на смену Доминик Ливакович, Борна Баришич, Никола Влашич и Бруно Петкович отлично вписались в игру сборной Хорватии. Тем не менее пробоины возникли в других местах. Если быть точнее, то стареющая оборона показала свою уязвимость и вынудила главного тренера Златко Далича привлечь молодых Дюже Чалета-Цара, Домагоя Брадарича, Йошко Гвардиола. Полностью оправившийся от травм правый защитник Шиме Врсалько выглядит бледной тенью самого себя.

Из раздевалки сборной периодически просачиваются слухи о конфликтах. Деян Ловрен, кажется, подтвердил их, когда заявил о том, что молодежь не уважает ветеранов команды. «Новички принимают некоторые вещи как должное. Им нужно поменять свое отношение к команде и к опытным игрокам», — сказал Ловрен.

Позднее Далич опроверг все эти разговоры о расколе в команде, но тоже отметил «недостаток химии»: «Молодые футболисты должны проявить уважение и понять, что должно пройти время, чтобы они стали частью коллектива».

Но опыт ЧМ-2018 — это очень большой плюс для Хорватии с психологической точки зрения. Хорваты могут казаться нестабильными, но если все кусочки пазла сложатся воедино, эта команда вновь сможет претендовать на что-то серьезное.

Деян Ловрен и Златко Далич | Источник: Reuters

Тактика

Вместо поиска замены Ивану Ракитичу Далич перестроился на схему 4−2−3−1 с Николой Влашичем в роли «десятки». Его могут подменять Марио Пашалич и Андрей Крамарич. Марсело Брозович необходим для придания баланса команде при обороне. Он становится все важнее для Хорватии, ведь ему нет реальной альтернативы. Матео Ковачич провел 66 матчей за сборную, но он никогда не считался основным футболистом.

В нападении выбор тоже ограничен. Петкович отлично провел отбор, но у него были проблемы с физической формой. В его отсутствие Далич пытался играть без чистого нападающего по схеме 4−4−2, где полузащитники располагались ромбом, а вингеры были на острие. Это могло быть планом Б, но такая тактика не очень хорошо работала, поэтому Далич начал использовать Анте Будимира в качестве классической «девятки».

Источник: Спорт-Экспресс

Тренер

Златко Далич утверждает, что не ест в дни матчей и не разговаривает ни с кем за пределами команды. Говорит, что даже не пользуется телефоном. «Близкие мне люди знают, что в дни игр я не функционирую как нормальный человек, поэтому они даже не пытаются мне звонить», — рассказывает Далич. Он молится перед каждой игрой и носит четки в кармане на удачу. Также он с сожалением отмечает, что «не читает книг», кроме специальной литературы.

Герой

Лука Модрич будет капитаном на предстоящем Евро-2020. Это все еще его команда. Да, он до сих пор доминирует в полузащите, и дети, скорее всего, наденут футболку с его фамилией, его лицо будет появляться в рекламе, но Модрич — противоречивая фигура, и не все в Хорватии любят его. Причина довольна специфичная: его причастность к крупнейшему коррупционному скандалу в хорватском футболе — суду над Здравко Мамичем. Модрич изменил свои первоначальные показания, сказав, что «не помнит» ключевых деталей, которые могли бы помочь стороне обвинения, тем самым заставив обвинить его самого в лжесвидетельстве.

Лука Модрич | Источник: AFP 2021

Кто выиграл от переноса Евро

Шиме Врсалько — основной правый защитник — пропустил бы Евро в прошлом году. Игрок «Атлетико» пропустил практически два с половиной года международного футбола из-за операции на колене и повторной травмы. В марте нынешнего года Врсалько сыграл против Словении. «Я скучал по парням. Тем не менее мы здесь не для социализиции, а для достижения результата», — сказал он.

Что поют фанаты

Lijepa li si — «Ты такая красивая». Довольно противоречивый выбор, учитывая, что песню исполняет Марко Перкович Томпсон, который был связан с крайне правым националистическим движением, из-за чего ему запрещен въезд в некоторые страны. В композиции перечисляются исторические регионы Хорватии с упоминанием частей соседней Боснии и Герцеговины: именно оттуда родом Далич и несколько игроков сборной. На праздновании успеха на ЧМ-2018 Томпсон появился на сцене вместе с командой, но ему не разрешили петь.

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Что говорят болельщики

Ostaviti srce na terenu — «Оставьте сердце на поле». Болельщики ждут от футболистов максимальной самоотдачи.

Neka pati koga smeta — «Кого бы это ни задевало, дайте им пострадать». Это означает, что нужно наслаждаться успехом, даже (или особенно) если такое поведение причиняет кому-то боль.

Poslao ga po evape — «Отправьте его за шашлыком». Ход (пас или финт), сбивающий с толку соперника.

Герой/неудачник пандемии

«Все кончено, Билл. Люди не слепые», — написан Деян Ловрен в Instagram в апреле прошлого года, комментируя пост Билла Гейтса, посвященный коронавирусу. В разгар пандемии он также выкладывал посты конспирологов Дэвида Ике и Рашида Бутара. Позднее Ловрен сказал, что он не против вакцинирования: «Я просто считаю, что у людей должно быть право выбора».

Александр Холига, Telesport

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Бельгия/Нидерланды
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Франция
Франция
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Нидерланды
Нидерланды
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2012
Польша/Украина
1
Испания
Испания
2
Италия
Италия
3
Португалия
Португалия
3
Германия
Германия
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