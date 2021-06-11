Скандал перед ЕВРО: Мбаппе обиделся на Жиру после критики в интервью

Как сообщает RMC Sport, после товарищеского матча с Болгарией (3:0) Жиру в разговоре с журналистами озвучил недовольство своими партнерами по команде из-за того, что те мало делятся мячом. Как оказалось, Мбаппе принял этот комментарии Оливье на свой счет и серьезно обиделся на Жиру.

«Напряженных отношений нет. Оно только в спине и ногах! У нас в команде всегда прекрасная атмосфера. Между Оливье и Килианом конфликта нет, я ничего такого не видел. Думаю, слова Жиру просто неправильно поняли. Мбаппе — альтруист на поле. Однако я всегда говорю ему, что было бы лучше, если бы он больше отрабатывал в защите и помогал в центре поля», — цитирует футболиста Eurosport.