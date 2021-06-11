Скандал перед ЕВРО: Мбаппе обиделся на Жиру после критики в интервью

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
22:00Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
Все таблицы
Группа B
1
Дания
00
2
Финляндия
00
3
Бельгия
00
4
Россия
00
Группа A
1
Турция
00
2
Италия
00
3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
16:35 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Скандал перед ЕВРО: Мбаппе обиделся на Жиру после критики в интервью

МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Между форвардами сборной Франции Оливье Жиру и Килианом Мбаппе случился конфликт в преддверии старта чемпионата Европы — 2020.

Наверх
Источник: Спорт РИА Новости

Как сообщает RMC Sport, после товарищеского матча с Болгарией (3:0) Жиру в разговоре с журналистами озвучил недовольство своими партнерами по команде из-за того, что те мало делятся мячом. Как оказалось, Мбаппе принял этот комментарии Оливье на свой счет и серьезно обиделся на Жиру.

Команда
Франция

Несмотря на информацию СМИ слухи о ссоре в команде поспешил опровергнуть полузащитник Поль Погба.

«Напряженных отношений нет. Оно только в спине и ногах! У нас в команде всегда прекрасная атмосфера. Между Оливье и Килианом конфликта нет, я ничего такого не видел. Думаю, слова Жиру просто неправильно поняли. Мбаппе — альтруист на поле. Однако я всегда говорю ему, что было бы лучше, если бы он больше отрабатывал в защите и помогал в центре поля», — цитирует футболиста Eurosport.

Отметим, что на групповом этапе ЕВРО-2020 подопечные Дидье Дешама встретятся с немцами (15 июня), венграми (19 июня) и португальцами (23 июня).

 Самая красивая легкоатлетка мира вновь восхитила подписчиков
'С Днем блондинок': Клишина опубликовала соблазнительное фото в бассейне
Возрастное ограничение 18+
Главные темы
В Турции смягчили лимит. Сегодня эти парни сыграют с Италией
Дзюба и Черчесов: Хотелось бы играть в футбол, а не бороться
Идеальный баланс опыта и молодости. Сборная Германии на Евро
Хорватия постарела и страдает от конфликтов в раздевалке
Футболисты сборной Испании вакцинировались от коронавируса
Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Италии в первом матче Евро
Результаты тестов на коронавирус у игроков сборной России оказались отрицательными
Нажимая «Подписаться» вы соглашаетесь с условиями использования
Мосты в Петербурге не будут разводить ночью после матча Россия — Бельгия
Ассоциация футбола Украины сделала официальными лозунги «Слава Украине!» и «Героям слава!»
Карасев назначен резервным арбитром на матч 1-го тура Евро Австрия — Северная Македония
Во львовской фан-зоне будут бесплатно наливать по 100 бокалов пива за каждый гол Бельгии в ворота России
Ругался с Дзюбой, мог закончить с футболом, теперь один из лучших бомбардиров России. История Александра Соболева
Евгеньев заменил выбывшего из-за коронавируса Мостового в заявке сборной России на Евро
Вся история чемпионатов
История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1984
Франция
1
Франция
Франция
2
Испания
Испания
3
Португалия
Португалия
3
Дания
Дания
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
Кадр дня
Покрас Лампас создаёт арт-объект из 432 расписанных мячей
Лидер сборной Бельгии пропустит матч с Россией на Евро
Евро-2020 в Петербурге: как купить билет, где смотреть матчи, чем развлечься
Черышев: Сыграть на чемпионате Европы — мечта каждого ребенка и одна из величайших целей для футболиста
На стадионе в Петербурге будет продаваться пиво во время матчей Евро
Церемония открытия Евро-2020 пройдёт с использованием новейших технологий
Повар сборной Финляндии рассказал о «волшебном зелье» команды на Евро-2020
Бельгия и Финляндия не рекомендовали посещать Россию на Евро своим гражданам
У футболиста сборной России выявлен сомнительный тест на коронавирус
Викторина
Рекорды и необычные факты Евро
В оргкомитете Евро-2020 объяснили, почему именно в Петербург перенесли матчи Дублина
Футбол против коронавируса. Евро постарается заставить болельщиков забыть о пандемии
Италия и Турция устроят праздник. На Евро-2020 будет огненный матч открытия
Франция — главный фаворит Евро, Португалию недооценивают: анонс чемпионата Европы
Сегодня стартует самый необычный чемпионат Европы по футболу в истории
«Сделаю всё, чтобы сыграть на Евро». Кудряшов — о восстановлении после травмы
«Я все еще не готов на сто процентов»: Эден Азар — о первом матче на Евро против России
«Конечно, я посмотрю, как Россия проиграет Бельгии». Познер — о шансах команды Черчесова на Евро
Все фотогалереи
Репортажи
Фото
16Министр спорта, Тутберидзе и автобус на Евро-2020: тренировка сборной в Новогорске
20Головин помог Симоняну, Дзюба веселил болельщиков и игроков сборной России
10За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
15Звезды, которых не будет на Евро
3Лучшие кадры чемпионата Европы по футболу
36Все стадионы Евро-2020
26Заявка сборной России на Евро-2020
«Украина хотела нас задеть, а мы повелись». Познер — о политике в футболе, любимых игроках и России на Евро
Криштиану Роналду: Я даже более мотивирован, чем на моём первом чемпионате Европы
Маски, бронирование и сертификация: Рим возвращается к жизни до коронавируса с Евро-2020
Де Брейне не тренируется в основной группе игроков сборной Бельгии перед матчем с Россией
«Это печально». Вертонген — о трех выездных матчах для сборной Бельгии на Евро-2020
Все стадионы
Стадионы
Альянц Арена (Мюнхен)
Йохан Кройфф Арена (Амстердам)
Национальный стадион (Бухарест)
Олимпийский стадион (Баку)
Олимпийский стадион (Севилья)
Стадио Олимпико (Рим)
Стадион Паркен (Копенгаген)
Стадион Санкт-Петербург (Санкт-Петербург)
Уэмбли (Лондон)
Ференц Пушкаш (Будапешт)
Хэмпден Парк (Глазго)
Лукаку дороже Дзюбы почти на 90 млн. Зато у Артёма трофеев больше!
«Россия — грозный соперник»: Мертенс — о матче первого тура Евро-2020
Джикия назвал главные козыри сборной России на Евро-2020
В РФС прокомментировали решение УЕФА по поводу формы сборной Украины
Украина заявила, что уважает принципы УЕФА, но лозунг на форме считает патриотическим
Подпишитесь на нас
О проектеРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь