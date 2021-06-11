Скандал перед ЕВРО: Мбаппе обиделся на Жиру после критики в интервью
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Между форвардами сборной Франции Оливье Жиру и Килианом Мбаппе случился конфликт в преддверии старта чемпионата Европы — 2020.
МОСКВА, 11 июн — РИА Новости. Между форвардами сборной Франции Оливье Жиру и Килианом Мбаппе случился конфликт в преддверии старта чемпионата Европы — 2020.
Как сообщает RMC Sport, после товарищеского матча с Болгарией (3:0) Жиру в разговоре с журналистами озвучил недовольство своими партнерами по команде
Несмотря на информацию СМИ слухи о ссоре в команде поспешил опровергнуть полузащитник Поль Погба.
«Напряженных отношений нет. Оно только в спине и ногах! У нас в команде всегда прекрасная атмосфера. Между Оливье и Килианом конфликта нет, я ничего такого не видел. Думаю, слова Жиру просто неправильно поняли. Мбаппе — альтруист на поле. Однако я всегда говорю ему, что было бы лучше, если бы он больше отрабатывал в защите и помогал в центре поля», — цитирует футболиста Eurosport.
Отметим, что на групповом этапе ЕВРО-2020 подопечные Дидье Дешама встретятся с немцами (15 июня), венграми (19 июня) и португальцами (23 июня).