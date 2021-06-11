«Не самые слабые в последние годы»: Габулов — о вратарях сборной России

«Я так не считаю, — ответил Габулов на вопрос, согласен ли он с тем, что вратарской линия сборной России одна из самых слабых за последние годы. — Я знаю, что сейчас голкиперы национальной команды находятся в хорошем физическом и функциональном состоянии, тренеры команды их подготовили. Единственное, теперь осталось проанализировать. Если с этим компонентом все будет хорошо, то об остальном все забудут».