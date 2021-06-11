«Не самые слабые в последние годы»: Габулов — о вратарях сборной России

В составе сборной России для участия в матчах ЕВРО-2020 были заявлены Антон Шунин, Матвей Сафонов и Юрий Дюпин.
«Я так не считаю, — ответил Габулов на вопрос, согласен ли он с тем, что вратарской линия сборной России одна из самых слабых за последние годы. — Я знаю, что сейчас голкиперы национальной команды находятся в хорошем физическом и функциональном состоянии, тренеры команды их подготовили. Единственное, теперь осталось проанализировать. Если с этим компонентом все будет хорошо, то об остальном все забудут».
Ранее главный тренер национальной команды Станислав Черчесов сообщил, что первым номером на турнире будет Шунин.
«Надеюсь, что Шунин справится с давлением, оно действительно есть. Он к этому стремился, чтобы быть в команде и справляться с давлением», — добавил он.