Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов сравнил Станислава Черчесова с Иисусом

«Вратарь — это последняя надежда на спасение. Посмотрите, какую позицию он занимает — руки в стороны. Это же Иисус! Господи, спаси! Последняя надежда на вратаря. Последняя надежда на Черчесова, что он сможет достучаться до каждого игрока, выходящего на матч», — цитирует Хусаинова «Национальная служба новостей».

Команда Россия

Евро должен был состояться в прошлом году, однако из-за пандемии коронавируса турнир перенесли на лето 2021 года. Матчи пройдут с 11 июня по 11 июля в нескольких городах, среди которых есть Санкт-Петербург. Сборной России на групповом этапе предстоит встретиться с Бельгией, Данией и Финляндией. При этом с бельгийцами подопечные Станислава Черчесова играли в квалификации.