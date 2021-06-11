Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов сравнил Станислава Черчесова с Иисусом
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов сравнил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с Иисусом. Черчесов выступал на позиции вратаря.
Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов сравнил главного тренера сборной России Станислава Черчесова с Иисусом. Черчесов выступал на позиции вратаря.
«Вратарь — это последняя надежда на спасение. Посмотрите, какую позицию он занимает — руки в стороны. Это же Иисус! Господи, спаси! Последняя надежда на вратаря. Последняя надежда на Черчесова, что он сможет достучаться до каждого игрока, выходящего на матч», — цитирует Хусаинова «Национальная служба новостей».
Евро должен был состояться в прошлом году, однако
Завтра, 12 июня, сборной России предстоит сыграть с Бельгией в матче 1-го тура группового этапа Евро-2020. Встреча пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в