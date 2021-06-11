Эрмитажный кот Ахилл предсказал победу сборной Италии в первом матче Евро

«Исход матча предсказан, видимо, итальянцы победят с разгромным счетом», — сказал ведущий церемонии.
По традиции миски с кормом разместили рядом с флагами Италии и Турции, кот Ахилл сделал выбор в пользу одной из них.
Хозяйка кота, ветеринарный врач эрмитажных котов Анна Кондратьева ранее сообщала ТАСС, что Ахилл будет выступать оракулом только на тех играх чемпионата Европы, которые пройдут в Петербурге.
Следующие предсказания состоятся 12, 14 и 16 июня в Эрмитаже.
Белоснежный голубоглазый кот Ахилл из Эрмитажа начал карьеру предсказателя в 2017 году во время Кубка конфедераций. Сотрудники музея выбрали его из всех претендентов за способность к анализу и необычному поведению. К тому же природная глухота помогает ему не поддаваться стрессу во время публичных мероприятий. Кот верно предсказал результаты трех из четырех игр турнира, которые проходили в
После этого кот был признан одним из лучших оракулов чемпионата, но затем его предсказания перестали сбываться — три раза подряд кот указал на команду, которая проиграла, а прогноз матча за третье место был неоднозначным.