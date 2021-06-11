Президент УЕФА надеется, что ни один из матчей Евро не будет перенесен из-за коронавируса
ТАСС, 11 июня. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин надеется, что ни один из матчей чемпионата Европы не будет перенесен
ТАСС, 11 июня. Президент Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) Александер Чеферин надеется, что ни один из матчей чемпионата Европы не будет перенесен
Александер Чеферин считает, что необходимо адаптироваться к существующим условиям, чтобы довести турнир до конца.
«Я не думаю, что матчи будут отложены, в “пузырях” все действительно строго. Конечно, никогда не знаешь, что может случиться, но я вполне уверен, что все будет хорошо», — заявил Чеферин.
Президент УЕФА заметил, что проведение матчей чемпионата Европы в разных странах с поездками, затрудненными пандемией, — это явление, к которому нужно адаптироваться, чтобы турнир прошел до конца.
Чемпионат Европы пройдет с 11 июня по 11 июля в 11 городах. Игры турнира примут