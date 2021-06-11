Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

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до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
22:00Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
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Украина
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19:31 (мск), источник: Чемпионат.com

Турция — Италия: прогноз Егора Титова на игру группового турнира Евро-2020

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Турция — Италия в 1-м туре группового этапа Евро-2020 (Евро-2021).

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Евро 2020
Группа A, 11.06.2021, 22:00

Турция-Италия-

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч Турция — Италия в 1-м туре группового этапа Евро-2020 (Евро-2021).

«Стартует долгожданный чемпионат Европы, на этот раз это даже не преувеличение. На год припозднились. Италия в Риме сыграет против сборной Турции.

Для меня, конечно, неожиданность, что настолько здорово итальянцы заиграли при Роберто Манчини. Откровенно говоря, я был не в восторге от того, что он делал раньше, в том числе в России. Но здесь у него получилось. Он нашел контакт с игроками, атмосфера в сборной отличная, хотя постоянно вызывают новичков. Очень много футболистов прошло через сборную Италии за последние пару лет. Но сейчас все работает, команда играет. Внешне не видно никаких сложностей. От Италии можно ждать хорошего результата на турнире, да и в этом матче, тем более что начинают у себя дома.

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У Турции очень молодая команда, хотя при этом есть ветераны, которые призваны для сплочения команды. Главным образом это Бурак Йилмаз, который стал чемпионом Франции с «Лионом». Команда интересная, достаточно неплохо играющая в атаке, созидающая. Но понятно, что опыта не хватает, и это сказывается на оборонительных действиях.

Для меня здесь явный фаворит Италия. Поставлю на её победу через тотал больше 2,5 мяча. Турция тоже может забить. Но итальянцы настолько сейчас заряжены, горят, что их атака спокойно может в одиночку забить трижды", — сказал Титов.

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