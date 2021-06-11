Тренер сборной Бельгии: матч с Россией станет испытанием, против нас будут их фанаты

«С Витселем ситуация ясная. Он довольно долго был с нами, ситуация улучшается. Постараемся сделать так, чтобы каждый день ему было лучше и лучше. Он принял решение не лететь в Санкт-Петербург, чтобы продолжить индивидуальную работу.



Что касается Де Брёйне, то ему нужно было пройти через несколько стадий медосмотра. Вчера результаты были хорошие, но он пока не тренировался с нами. В ближайшие несколько дней он сможет присоединиться к общей группе. К сожалению, оба не сыграют завтра, но они хорошо прогрессируют.



Первая игра всегда сложная. Наша команда отлично готова, последние несколько дней мы хорошо тренировались. У нас классная атмосфера. Первый матч всегда сложнее остальных, надо адаптироваться к турниру, преодолеть психологические моменты. Это не так просто. Завтрашняя игра будет испытанием для нас, мы хорошо знаем сборную России. Против нас будут их фанаты, надо сыграть настолько хорошо, насколько возможно.