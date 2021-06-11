Тренер сборной Бельгии: матч с Россией станет испытанием, против нас будут их фанаты

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
22:00Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
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23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
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2B
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26.06Не начался1A
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28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
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3A/B/C/D
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Македония
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1
Англия
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Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
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1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
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1
Венгрия
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Португалия
00
3
Франция
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4
Германия
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20:25 (мск), источник: Чемпионат.com

Тренер сборной Бельгии: матч с Россией станет испытанием, против нас будут их фанаты

Главный тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес поделился ожиданиями перед игрой первого тура группового этапа Евро-2020 с Россией и рассказал о состоянии полузащитников «красных дьяволов» Акселя Витселя и Кевина Де Брейне.

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Источник: РИА "Новости"
Футбол

Евро 2020
Группа B, 12.06.2021, 22:00

Бельгия-Россия-

«С Витселем ситуация ясная. Он довольно долго был с нами, ситуация улучшается. Постараемся сделать так, чтобы каждый день ему было лучше и лучше. Он принял решение не лететь в Санкт-Петербург, чтобы продолжить индивидуальную работу.

Что касается Де Брёйне, то ему нужно было пройти через несколько стадий медосмотра. Вчера результаты были хорошие, но он пока не тренировался с нами. В ближайшие несколько дней он сможет присоединиться к общей группе. К сожалению, оба не сыграют завтра, но они хорошо прогрессируют.

Первая игра всегда сложная. Наша команда отлично готова, последние несколько дней мы хорошо тренировались. У нас классная атмосфера. Первый матч всегда сложнее остальных, надо адаптироваться к турниру, преодолеть психологические моменты. Это не так просто. Завтрашняя игра будет испытанием для нас, мы хорошо знаем сборную России. Против нас будут их фанаты, надо сыграть настолько хорошо, насколько возможно.

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Последние три года мы последовательно хорошо выступали. Есть рейтинг сборных мира, но он для нас ничего не меняет. У нас хорошая и опытная команда. Завышенные ожидания не будут проблемой для нас.

Я волнуюсь и одновременно рад началу турнира. Нам нужно учитывать все три матча, которые будут в группе. Многие игроки имеют опыт. Нам нужно использовать сильные стороны каждого игрока по максимуму. Сегодняшняя тренировка будет очень важная, — передаёт слова Мартинеса корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Матч первого тура группового этапа Евро-2020 между сборными Бельгии и России состоится 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург», начало — в 22:00 мск.

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