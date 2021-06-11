Куртуа: бельгийских футболистов не смущает случай заболевания COVID-19 в сборной России

В пятницу было объявлено, что полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой из-за неблагоприятного результата ПЦР-тестирования пропустит чемпионат Европы. Сборная России стартует на ЕВРО-2020 матчем против сборной Бельгии, который пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 12 июня, и начнется в 22:00 мск.
«Нас не смущает случай заражения коронавирусом в сборной России. Такое случалось во многих командах, в разных лигах. Мы уже привыкли к такому за последний год. Это неудача для сборной России, но мы применяем все меры предосторожности и постараемся не допустить заболеваний у нас», — заявил Куртуа на пресс-конференции.
«Надеемся, что наш первый матч на ЕВРО пройдет хорошо. Личных целей на турнире у меня нет. Просто хочу помочь команде выиграть все матчи. Самое важное для нас — победа в финале. Надеюсь, атмосфера завтра будет такой же хорошей, как на чемпионате мира-2018. Очень хотим выиграть и завтрашний матч и весь турнир. Сделаем все возможное для этого», — подчеркнул вратарь.