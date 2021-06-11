Куртуа: бельгийских футболистов не смущает случай заболевания COVID-19 в сборной России

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В пятницу было объявлено, что полузащитник петербургского «Зенита» Андрей Мостовой из-за неблагоприятного результата ПЦР-тестирования пропустит чемпионат Европы. Сборная России стартует на ЕВРО-2020 матчем против сборной Бельгии, который пройдет в Санкт-Петербурге в субботу, 12 июня, и начнется в 22:00 мск.

«Нас не смущает случай заражения коронавирусом в сборной России. Такое случалось во многих командах, в разных лигах. Мы уже привыкли к такому за последний год. Это неудача для сборной России, но мы применяем все меры предосторожности и постараемся не допустить заболеваний у нас», — заявил Куртуа на пресс-конференции.