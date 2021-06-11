В центре Рима открыли «Футбольную деревню» Евро
РИМ, 11 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. «Футбольная деревня» на одной из центральных площадей Рима — Народной (Пьяцца дель Пополо) — открылась перед началом чемпионата Европы по футболу.
РИМ, 11 июня. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. «Футбольная деревня» на одной из центральных площадей Рима — Народной (Пьяцца дель Пополо) — открылась перед началом чемпионата Европы по футболу.
Символическую ленточку за несколько часов до открытия первенства и первого матча между сборными Италии и Турции на Олимпийском стадионе перерезала мэр Рима Вирджиния Раджи.
«Это событие символизирует грандиозное возвращение Рим к жизни после начала пандемии», — провозгласила Раджи. Доступ на площадь возможен не более 2 тыс. человек при бронировании бесплатного билета онлайн. На Народной площади установлены большие экраны, на которых будут демонстрировать все матчи, кроме того, предусмотрены развлекательные мероприятия. Все посетители должны быть в масках.
Другая
На Олимпийском стадионе смогут присутствовать почти 16 тыс. человек, купившие билеты, которые были выбраны в результате жеребьевки. Все болельщики должны предоставить один из трех сертификатов: о вакцинации (признанными в ЕС прививками, в том числе только одной дозой из предусмотренных двух), перенесенном коронавирусе или отрицательном результате теста на инфекцию. По данным «Радио-1», на стадионе будут присутствовать 3 тыс. турецких болельщиков. Для всех иностранных болельщиков из стран вне ЕС и шенгенской зоны предусмотрен двухнедельный карантин по прибытии в Италию.
Перед началом турнира по государственному телевидению РАИ показали трехсерийный документальный фильм о национальной сборной и ее главном тренере Роберто Манчини. Специалист также опубликовал патриотическое письмо, которое начал с обращения: «Дорогая Италия». В тексте он напомнил о всех сложностях, с которыми столкнулся футбол в последний год пандемии.