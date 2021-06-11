В центре Рима открыли «Футбольную деревню» Евро

Символическую ленточку за несколько часов до открытия первенства и первого матча между сборными Италии и Турции на Олимпийском стадионе перерезала мэр Рима Вирджиния Раджи.

«Это событие символизирует грандиозное возвращение Рим к жизни после начала пандемии», — провозгласила Раджи. Доступ на площадь возможен не более 2 тыс. человек при бронировании бесплатного билета онлайн. На Народной площади установлены большие экраны, на которых будут демонстрировать все матчи, кроме того, предусмотрены развлекательные мероприятия. Все посетители должны быть в масках.

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Другая фан-зона разместилась на центральном проспекте Императорских форумов. На больших экранах здесь будут демонстрироваться только матчи, проходящие на Олимпийском стадионе. Чемпионат Европы проходил в итальянской столице в последний раз в 1980 году, а до этого в 1968 году, когда сборная Италии одержала единственную победу в этом турнире.

На Олимпийском стадионе смогут присутствовать почти 16 тыс. человек, купившие билеты, которые были выбраны в результате жеребьевки. Все болельщики должны предоставить один из трех сертификатов: о вакцинации (признанными в ЕС прививками, в том числе только одной дозой из предусмотренных двух), перенесенном коронавирусе или отрицательном результате теста на инфекцию. По данным «Радио-1», на стадионе будут присутствовать 3 тыс. турецких болельщиков. Для всех иностранных болельщиков из стран вне ЕС и шенгенской зоны предусмотрен двухнедельный карантин по прибытии в Италию.