Дьявольское наваждение: Россия 35 лет страдает от Бельгии

Парадокс очередного этапа данного соперничества заключается в том, что бельгийцы выигрывали у нас на крупных турнирах тогда, когда не считались фаворитами. Может быть сейчас, когда стартовый соперник россиян на ЕВРО, абсолютно по праву, занимает первое место в рейтинге ФИФА, нам все-таки удастся удивить футбольный мир.

Несбывшиеся надежды

Возможно, России действительно было бы лучше сыграть с Бельгией на выезде, а с финнами и датчанами — дома. В таком случае команде Роберто Мартинеса можно было бы проиграть без зазрения совести, но зато шансы на успех в игре с Данией на своем поле повышались бы в разы. А, с другой стороны, ну, играем с ними и играем, чего заострять внимание на каких-то там бельгийцах? Понятно, что не деревня, но и в элитный клуб победителей они пока не вхожи. Так, глядишь, пройдет еще лет пять, и нынешнее поколение игроков королевства сойдет на нет. И будут в Бельгии еще как минимум два десятилетия ждать, когда же у них вновь вырастет еще одно поколение игроков, способное замахнуться на большую победу.

Вне всяких сомнений, бронза последнего чемпионата мира — весомое достижение, но давайте вспомним Швецию, Хорватию, Турцию, которые добирались до пьедестала и тут же скатывались в пропасть. Так же и от Бельгии в ее нынешнем составе все ждали (и продолжают ждать) большего, но… До заветного трофея суперталантливые ребята, которые за десять лет стали матерыми мастерами, пока так и не добрались. Вы спросите, почему же тогда нашему первому сопернику на предстоящем ЕВРО уделяется такое пристальное внимание? Дело в том, что столько, сколько нам доставалось от «красных дьяволов», нам не перепадало больше ни от одной другой сборной. Команда из страны с населением в одиннадцать с половиной миллионов человек на трех чемпионатах мира разбивала надежды болельщиков огромной футбольной страны, сначала СССР, а потом и России.

Опять эта Бельгия!

Так получилось, что три победы советской сборной над командой Бельгии были одержаны до моего рождения. И еще одна, в июле 1982 года, когда мне стукнуло десять месяцев. К слову, даже та победа оказалась фатальной. Формат чемпионата мира 1982 года предполагал промежуточную стадию, в которой были составлены четыре группы по три команды. Победитель выходил в полуфинал. Наши обыграли бельгийцев 1:0, а поляки их же победили 3:0. Поэтому поляков устраивала ничья в матче с СССР, и они ее добились — 0:0. А победили бы наши бельгийцев крупнее (уж тогдашним составом могли), и всё могло закончиться гораздо лучше.

Но, так или иначе, получается, что за сорок лет своей жизни я ни разу не видел, как отечественные футболисты обыгрывают бельгийцев. И это при том, что встречались мы с ними достаточно часто. Наши, когда было необходимо позарез, побеждали Францию, Англию, Португалию, Голландию, но только не Бельгию. Причем перед каждой новой встречей, за исключением двух последних матчей отбора к нынешнему ЕВРО, проигранных вчистую, подавляющее большинство российских болельщиков было уверено в положительном для нас исходе соперничества.

В 1986 году мне было пять лет, и, конечно же, я не следил за перипетиями поединка мексиканского чемпионата мира, который закончился победой «красных дьяволов» в овертайме и который стал отправной точкой всех наших последующих неудач в играх с ними. Два гола, пропущенные из офсайда, вернее, из того, что офсайдами сочли советские защитники, но не судьи, это точно смахивало на какую-то дьявольщину. Сборная, построенная на базе киевского «Динамо», выигравшего в том сезоне Кубок кубков, с Игорем Белановым, забившим бельгийцам три мяча и получившим в конце года «Золотой мяч», проиграла 3:4 и вылетела в 1/8 финала, хотя казалось, что меньше бронзы наши из Мексики не увезут. Точно дьявольщина. Так дальше и пошло.

Уже в сознательном возрасте, будучи журналистом, я испытывал горькое разочарование от выступления нашей сборной на двух чемпионатах мира подряд. Точнее, это для наших они шли подряд, потому что в 2006-м и в 2010-м Россия в финальные турниры не попадала. И вот с интервалом в долгие 12 лет наши дважды подряд споткнулись на тех же дьявольских граблях с красными лезвиями. В 2002-м бельгийцы обыграли нас 3:2 и не пустили в четвертьфинал.

А когда вся страна узнала соперников нашей сборной по группе на ЧМ-2014 в Бразилии, все российские любители футбола в едином порыве произнесли только одну фразу: «Опять эта Бельгия»! После этого уже мало кто верил, что нам удастся выйти из группы. И пусть на мундиале 2014 года решающей для нас стала ничья с Алжиром, Бельгии мы тоже проиграли 0:1. Самое интересное, что и в том и в другом случаях мои старшие коллеги всегда вспоминали проигрыш сборной СССР в 1986 году, как бы подчеркивая, откуда растут ноги у наших неудач в соперничестве с Бельгией. Ну да. Если даже суперкоманда с суперфорвардом на острие атаки проиграла, то что уж удивляться последующим поражениям куда менее сильных составов.

Стартовый синдром

А с другой стороны, оглядываясь назад, понимаешь, что в нынешних обстоятельствах нам нет никакого смысла паниковать. Понятно, что Бельгия — фаворит, а там как карта ляжет. Давайте вспомним, как начинала своё великое победное шествие Испания в 2008-м. Правильно, с победы над Россией. Продолжая исторические параллели, скажем, что нашим парням можно Бельгии и проиграть на старте ЕВРО, если по итогам турнира мы, как и в 2008 году, возьмём бронзу.

Кстати, на двух из трёх турниров, где бельгийцы ставили нам подножки, они в стартовом матче встречались именно с хозяевами, и оба раза «красные дьяволы» не смогли добиться победы, уступив в 86-м мексиканцам и сыграв вничью с японцами в 2002-м. Как говорится, тенденция имеет место быть. Плюс ни в коем случае нельзя сбрасывать со счетов сам факт старта турнира. История игровых видов спорта знает немало примеров, когда признанные фавориты буксовали именно в начале соревнования. Уже упомянутые испанцы на чемпионате мира 2010-го в первом туре обстучали все штанги, но так и не забили швейцарцам, проиграв 0:1, а в итоге взяли титул. Да и недавний чемпионат мира по хоккею, выигранный Канадой, лишнее тому подтверждение. Также нельзя преуменьшать значимость того, что предстоящий матч наших с бельгийцами пройдёт при болельщиках, в основном наших. Кто-то скажет — ерунда, вот только в большом спорте мелочей не бывает.

Козыри определяют статус?

Можно смело утверждать, что российская сборная перед ЕВРО находится в неопределенном статусе. То есть никто из соперников и болельщиков в настоящий момент не знает, чего ожидать от наших футболистов. А, как известно, в одном отдельно взятом матче может случиться все что угодно, особенно когда за спиной у чувствительных и ранимых звезд футбола тяжелый клубный сезон, прошедший под знаком ковидных ограничений.

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