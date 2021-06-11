10 вундеркиндов, которые могут выстрелить на Евро-2020. Самому юному — всего 17 лет!

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до чемпионата Европы 2020

Группа A
тв
22:00Не началсяТурция
Италия
Группа A
тв
12.06Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
12.06Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
12.06Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
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6.07Не началсяW46
W45
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7.07Не началсяW48
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1
Дания
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2
Финляндия
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Турция
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2
Италия
00
3
Уэльс
00
4
Швейцария
00
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
21:08 (мск), источник: Чемпионат.com

10 вундеркиндов, которые могут выстрелить на Евро-2020. Самому юному — всего 17 лет!

Некоторые уже представляют ведущие клубы Европы.

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Такие крупные турниры, как чемпионат Европы, привычно становятся ярмаркой талантов. На Евро-2020 мы можем увидеть в деле сразу несколько ярких молодых звёзд, которые в скором времени должны громко заявить о себе. Кто-то из вундеркиндов уже это сделал, но таких примеров пока не так много. Всё-таки для большинства чемпионат Европы — отличная возможность «продать» себя и отправиться на повышение в топ-клуб.

Педри, 18 лет (Испания, «Барселона»)

Источник: AFP 2021

Каталонец, пожалуй, ярче всех из молодёжи проявил себя в сезоне-2020/2021. За год его рыночная стоимость возросла в 10 раз — с 7 до 70 млн евро! Прямо сейчас Педри — уверенный игрок основы в «Барселоне». На его счету не так много результативных действий (четыре забитых мяча и шесть голевых передач), но он оказывает большое влияние на игру каталонцев и заслуженно получил вызов в сборную Испании от Луиса Энрике.

Букайо Сака, 19 лет (Англия, «Арсенал»)

Источник: Reuters

Сака неплохо проявил себя ещё в прошлом году. В этом же сезоне он стал лидером «Арсенала» и зачастую, несмотря на столь юный возраст, тянул команду на себе. Букайо стал четвёртым по системе «гол+пас» в составе канониров (семь голов, 10 результативных передач), пропустив вперёд лишь более опытных Пепе, Ляказетта и Обамеянга. Его поездка на чемпионат Европы также выглядит вполне заслуженно. При этом Сака универсален и может закрыть сразу несколько позиций: в центре поля и на обоих флангах, причём как в обороне, так и ближе к атаке. Такой трудяга точно пригодится Гарету Саутгейту на Евро.

Джуд Беллингем, 17 лет (Англия, «Боруссия» Д)

Самым молодым игроком сборной Англии на чемпионате Европы станет Джуд Беллингем. Он не всегда попадает в основу «Боруссии», но играет в целом довольно много для своего возраста. Джуд пропустил всего пять матчей в прошедшем сезоне, на его счету 46 матчей (из них 33 — в стартовом составе), четыре гола и четыре результативные передачи. Неплохие цифры для футболиста, которому в конце июня исполнится только 18 лет.

Нуну Мендеш, 18 лет (Португалия, «Спортинг»)

Источник: AFP 2021

Главным талантом в Португалии считается левый защитник «Спортинга» Нуну Мендеш. За 18-летним вундеркиндом уже охотятся два манчестерских клуба — «Сити» и «Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает Мендеша в 40 млн евро. И ведь есть за что: Нуну хорош в отборе и неплохо подключается в атаку. Только посмотрите, какой гол он забил в ворота «Портимоненсе».

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Права на видео принадлежат ООО «Национальный спортивный телеканал». Посмотреть видео можно на официальном канале «Матч ТВ» в YouTube.

Джамал Мусиала, 18 лет (Германия, «Бавария»)

Хавбек «Баварии» долго думал, за сборную какой страны ему выступать. Мусиала родился в Германии, долгое время жил в Англии, его родители — нигериец и немка. Борьбу за талантливого футболиста в итоге выиграла сборная Германии. В сезоне-2020/2021 Джамал провёл 37 матчей за «Баварию», забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. При этом в большинстве встреч Мусиала выходил на замену. Что же будет, когда он станет игроком основы в «Баварии» и сборной Германии?

Райан Гравенберх, 19 лет (Нидерланды, «Аякс»)

Источник: AFP 2021

Голландская школа стабильно даёт по несколько суперталантливых футболистов каждый год. На этот раз таким самородком стал полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх. По стилю игры он напоминает Поля Погба — такой же высокий пластичный игрок центра поля. Райан не стесняется идти в обводку и способен одной передачей разрезать оборону соперника. Будет интересно понаблюдать за ним на чемпионате Европы.

Жереми Доку, 19 лет (Бельгия, «Ренн»)

Доку — вингер, который способен сыграть как справа, так и слева. В прошедшем сезоне он выступал за «Андерлехт» и «Ренн». Французы отдали за Жереми большую сумму — 26 млн евро — хотя на момент перехода он стоил в три раза меньше. На его счету четыре гола и восемь результативных передач в 44 матчах сезона-2020/2021. В сборной Доку борется за место в основе с такими футболистами, как Дрис Мертенс, Янник Карраско и братья Азары, поэтому вряд ли он получит много игрового времени на чемпионате Европы. Однако в будущем Доку может стать лидером сборной Бельгии.

Йошко Гвардиол, 19 лет (Хорватия, «Динамо» З)

Гвардиол считается одним из самых перспективных защитников в мире. Ещё до Евро-2020 хорват отправился на повышение — следующий сезон он начнёт в составе «РБ Лейпциг». Там надеются, что Йошко сможет заменить ушедшего в «Баварию» Юпамекано. Российские любители футбола могут помнить Гвардиола по матчам загребского «Динамо» против ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы. Армейцам он, кстати, даже забил и в целом действовал в тех матчах довольно надёжно.

Илья Забарный, 18 лет (Украина, «Динамо» К)

У украинцев также есть свой талант в центре обороны. Илья Забарный в свои 18 лет уже является основным защитником киевского «Динамо» и сборной страны. Чемпионат Европы может стать для него трамплином в топ-клуб. Хотя спрос на Забарного и без того достаточно высок: не так давно в прессе появилась информация об интересе к Илье со стороны «Челси».

Кацпер Козловский, 17 лет (Польша, «Погонь»)

Козловский — атакующий хавбек из клуба «Погонь». Не так давно он установил рекорд сборной Польши, став самым молодым её дебютантом за последние полвека (17 лет 5 месяцев). Кацпер физически одарён, обладает хорошей техникой — чем-то напоминает Александра Головина, только более мощного. По данным польской прессы, за Козловским наблюдают скауты «Барселоны», «Ювентуса», дортмундской «Боруссии» и «Манчестер Юнайтед». В перспективе он может установить рекорд чемпионатов Европы и стать самым молодым футболистом, выходившим на поле в рамках турнира за всю историю его проведения. Нынешний рекорд на Евро-2012 установил голландец Йетро Виллемс (18 лет 2 месяца).

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Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
2016
Франция
1
Португалия
Португалия
2
Франция
Франция
3
Германия
Германия
3
Уэльс
Уэльс
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