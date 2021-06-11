10 вундеркиндов, которые могут выстрелить на Евро-2020. Самому юному — всего 17 лет!
Некоторые уже представляют ведущие клубы Европы.
Некоторые уже представляют ведущие клубы Европы.
Такие крупные турниры, как чемпионат Европы, привычно становятся ярмаркой талантов. На Евро-2020 мы можем увидеть в деле сразу несколько ярких молодых звёзд, которые в скором времени должны громко заявить о себе.
Каталонец, пожалуй, ярче всех из молодёжи проявил себя в сезоне-2020/2021. За год его рыночная стоимость возросла в 10 раз — с 7 до 70 млн евро! Прямо сейчас Педри — уверенный игрок основы в «Барселоне». На его счету не так много результативных действий (четыре забитых мяча и шесть голевых передач), но он оказывает большое влияние на игру каталонцев и заслуженно получил вызов в сборную Испании от Луиса Энрике.
Сака неплохо проявил себя ещё в прошлом году. В этом же сезоне он стал лидером «Арсенала» и зачастую, несмотря на столь юный возраст, тянул команду на себе. Букайо стал четвёртым по системе «гол+пас» в составе канониров (семь голов, 10 результативных передач), пропустив вперёд лишь более опытных Пепе, Ляказетта и Обамеянга. Его поездка на чемпионат Европы также выглядит вполне заслуженно. При этом Сака универсален и может закрыть сразу несколько позиций: в центре поля и на обоих флангах, причём как в обороне, так и ближе к атаке. Такой трудяга точно пригодится Гарету Саутгейту на Евро.
Самым молодым игроком сборной Англии на чемпионате Европы станет Джуд Беллингем. Он не всегда попадает в основу «Боруссии», но играет в целом довольно много для своего возраста. Джуд пропустил всего пять матчей в прошедшем сезоне, на его счету 46 матчей (из них 33 — в стартовом составе), четыре гола и четыре результативные передачи. Неплохие цифры для футболиста, которому в конце июня исполнится только 18 лет.
Главным талантом в Португалии считается левый защитник «Спортинга» Нуну Мендеш. За 18-летним вундеркиндом уже охотятся два манчестерских клуба — «Сити» и «Юнайтед». Портал Transfermarkt оценивает Мендеша в 40 млн евро. И ведь есть за что: Нуну хорош в отборе и неплохо подключается в атаку. Только посмотрите, какой гол он забил в ворота «Портимоненсе».
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Хавбек «Баварии» долго думал, за сборную какой страны ему выступать. Мусиала родился в Германии, долгое время жил в Англии, его родители — нигериец и немка. Борьбу за талантливого футболиста в итоге выиграла сборная Германии. В сезоне-2020/2021 Джамал провёл 37 матчей за «Баварию», забил семь мячей и отдал одну результативную передачу. При этом в большинстве встреч Мусиала выходил на замену. Что же будет, когда он станет игроком основы в «Баварии» и сборной Германии?
Голландская школа стабильно даёт по несколько суперталантливых футболистов каждый год. На этот раз таким самородком стал полузащитник «Аякса» Райан Гравенберх. По стилю игры он напоминает Поля Погба — такой же высокий пластичный игрок центра поля. Райан не стесняется идти в обводку и способен одной передачей разрезать оборону соперника. Будет интересно понаблюдать за ним на чемпионате Европы.
Доку — вингер, который способен сыграть как справа, так и слева. В прошедшем сезоне он выступал за «Андерлехт» и «Ренн». Французы отдали за Жереми большую сумму — 26 млн евро — хотя на момент перехода он стоил в три раза меньше. На его счету четыре гола и восемь результативных передач в 44 матчах сезона-2020/2021. В сборной Доку борется за место в основе с такими футболистами, как Дрис Мертенс, Янник Карраско и братья Азары, поэтому вряд ли он получит много игрового времени на чемпионате Европы. Однако в будущем Доку может стать лидером сборной Бельгии.
Гвардиол считается одним из самых перспективных защитников в мире. Ещё до Евро-2020 хорват отправился на повышение — следующий сезон он начнёт в составе «РБ Лейпциг». Там надеются, что Йошко сможет заменить ушедшего в «Баварию» Юпамекано. Российские любители футбола могут помнить Гвардиола по матчам загребского «Динамо» против ЦСКА и «Краснодара» в Лиге Европы. Армейцам он, кстати, даже забил и в целом действовал в тех матчах довольно надёжно.
У украинцев также есть свой талант в центре обороны. Илья Забарный в свои 18 лет уже является основным защитником киевского «Динамо» и сборной страны. Чемпионат Европы может стать для него трамплином в
Козловский — атакующий хавбек из клуба «Погонь». Не так давно он установил рекорд сборной Польши, став самым молодым её дебютантом за последние полвека (17 лет 5 месяцев). Кацпер физически одарён, обладает хорошей техникой —