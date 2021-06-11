Стали известны стартовые составы сборных Италии и Турции на матч открытия ЕВРО-2020
Сборные Италии и Турции объявили стартовые составы на матч открытия чемпионата Европы по футболу.
Сборные Италии и Турции объявили стартовые составы на матч открытия чемпионата Европы по футболу.
Встреча группы А пройдет в пятницу в Риме и начнется в 22:00 мск.
Как сообщается на сайте УЕФА, в составе сборной Италии на поле с первых минут выйдут:
Джанлуиджи Доннарумма (вратарь), Джорджио Кьеллини, Леонардо Спинаццола, Мануэль Локателли, Жоржиньо, Лоренцо Инсинье, Доменико Берарди, Чиро Иммобиле, Николо Барелла, Леонардо Бонуччи, Алессандро Флоренци.
Стартовый состав сборной Турции:
Угурджан Чакыр (вратарь), Зеки Челик, Мерих Демирал, Чаглар Сеюнджю, Окай Йокушлу, Озан Туфан, Кенан Караман, Хакан Чалханоглу, Юсуф Языджы, Умут Мераш, Бурак Йылмаз.