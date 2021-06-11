Комментатора Моссаковского не пустили в Азербайджан на матч Евро-2020 Уэльс — Швейцария
Комментатор Михаил Моссаковский сообщил, что его не пустили в Азербайджан. Он должен был работать в Баку на матче Евро-2020 Уэльс — Швейцария.
Комментатор Михаил Моссаковский сообщил, что его не пустили в Азербайджан. Он должен был работать в Баку на матче Евро-2020 Уэльс — Швейцария.
«Не пустили в Азербайджан, — написал Моссаковский в своем
Сразу отвечаю на главный вопрос: в Карабахе был, да. Много лет назад на футбольном турнире. Если причина в этом, а не в прошлогоднем армянском штампе, то вопросов к азербайджанским пограничникам нет. Вопросы к оргкомитету. Все заявки на аккредитацию проверяются силовиками. Если
Баку подтвердил мою аккредитацию, я был в списках на завтрашний матч, у меня была пригласительная бумага от азербайджанской федерации футбола. Короче, мой Евро стартовал так. Баку желаю удачно провести свою часть турнира.
8 июня стало известно, что другому российскому комментатору Нобелю Арустамяну отказали в аккредитации на Евро-2020. 10 июня он все же получил аккредитацию.
Матч Уэльс — Швейцария состоится 12 июня. Начало в 16.00 по московскому времени.