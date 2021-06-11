УЕФА попросил прикрыть слова «Героям слава!» на форме сборной Украины

«После нашего вчерашнего сообщения по этой теме мы хотели бы сообщить, что украинскую команду попросили прикрыть добавленный слоган “Героям слава!” на внутренней стороне воротника футболки. Это будет проверяться делегатом матча УЕФА перед каждой игрой команды на турнире», — сообщили РИА Новости в пресс-службе УЕФА.

УАФ в пятницу утвердила лозунги «Слава Украине» и «Героям слава!» официальными футбольными символами страны. Президент УАФ Андрей Павелко позднее заявил о достижении договоренности с УЕФА о размещении на форме сборной Украины слогана «Героям слава!». По его словам, на чемпионате Европы на форму будет добавлен еще один элемент на внутренней стороне футболки.