Президент УЕФА о Евро в нескольких странах: «Не поддерживаю эту идею. Не думаю, что сделаем так снова»

«Мы рады старту Евро, это послание надежды, свет в конце туннеля. Футбол приносит надежду людям, и это важно для нас.

Что касается проведения турнира в нескольких странах, я не поддерживаю эту формулу и не думаю, что в ближайшее время мы сделаем так снова, — сказал Чеферин в интервью Rai Sport.