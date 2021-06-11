Президент УЕФА о Евро в нескольких странах: «Не поддерживаю эту идею. Не думаю, что сделаем так снова»
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу чемпионата Европы.
Президент УЕФА Александер Чеферин высказался по поводу чемпионата Европы.
«Мы рады старту Евро, это послание надежды, свет в конце туннеля. Футбол приносит надежду людям, и это важно для нас.
Что касается проведения турнира в нескольких странах, я не поддерживаю эту формулу и не думаю, что в ближайшее время мы сделаем так снова, — сказал Чеферин в интервью Rai Sport.