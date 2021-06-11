Впервые гол в свои ворота стал дебютным мячом чемпионата Европы

Никогда ранее результативный список чемпионатов Европы не начинался с автогола, а единственным игроком, который поразил свои ворота в матче открытия турнира, на протяжении 45 лет оставался чехословак Антон Ондруш, умудрившийся в полуфинале Евро-1976 огорчить и своего, и голландского вратарей.