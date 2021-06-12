«Манчини в этом костюме должен выиграть Евро». Болельщики в восторге от стиля итальянского тренера
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пришел на матч Евро-2020 против Турции в костюме.
Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини пришел на матч Евро-2020 против Турции в костюме.
Стиль итальянца очень понравился болельщикам, которые оставили множество восторженных откликов в Twitter.
Отметим, что костюмы сборной Италии для Евро-2020 —
Orri Benetar: «Победитель первого тайма — костюм Роберто Манчини от Армани».
Nick Judd: «Бочелли. Машина на дистанционном управлении. Шум болельщиков. Костюм Манчини. Евро-2020 уже потрясающее».
Jack Daniel-Dempsey: «Манчини в этом костюме. Отменяйте все — эта комбинация должна выиграть Евро».
The Sack Race: «Если бы был конкурс на лучше всех одетого тренера Евро-2020, то Роберто Манчини его уже выиграл бы».
Amanda Berragain: «Я хочу костюм Манчини».