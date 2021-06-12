Эта Италия и правда очень крутая. Банда Манчини — реальный фаворит Евро-2020

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Автор: Дмитрий Гирин

Сразу скажу — я давно болею за сборную Италии. Мне кажется, глупо скрывать и отрицать, что журналисты поддерживают те или иные команды и убивать все эмоции ради некой абстрактной объективности, сухой и черствой. В мире постмодерна, где мы все давно живем, говорить о ней довольно странно. Симпатии к «скуадре адзурре» возникли еще в первой половине 90-х, когда по Пятому каналу, который тогда еще называли петербуржским, раз в неделю по воскресеньям показывали серию А, а комментировал матчи Геннадий Орлов.

Поэтому возвращение Италии на большую футбольную сцену вызывает особые эмоции. Пять лет назад банда дровосеков Антонио Конте — а как иначе ее назвать, если в центре поля играли Марко Пароло и Эммануэле Джаккерини, а в атаке Эдер и Грациано Пелле — только в серии пенальти проиграла Германии в четвертьфинале. Сложно забыть тот самый разбег Симоне Дзадзы, который сразу стал мемом. Хотя самое забавное, что сейчас так семенит половина штатных пенальтистов.

Вспоминая ту сборную, а также мучения в стыковых матчах со Швецией в отборе к ЧМ-2018, понимаешь, насколько колоссальную работу проделал Роберто Манчини. Про 27 подряд матчей без поражений (+22=5), 10 побед из 10 в отборочном турнире, восемь сухих побед подряд в восьми последних матчах сказали, кажется, все. А, главное, живая, яркая, атакующая игра.

Однако по ходу матча с Турцией долгое время казалось, что вся эта окружавшая «скуадру адзурру» благостность пошла ей только во вред. В конце концов, двух своих самых значимых побед — титулов на ЧМ-1982 и ЧМ-2006 — Италия добилась, когда ее окружали скандалы и проблемы. Или, может быть, итальянцы просто перегорели. Потому что при всем преимуществе «адзурри» брака в их действиях было чересчур много. А тот же Лоренцо Инсинье из позиций, с которых он в «Наполи» укладывает мячи в угол, бил либо мимо, либо в руки вратарю.

Про судейство — а именно об эпизоде в конце первого тайма с попаданием мяча в руку — говорить даже особо не хочется. Потому что уже никто давно не понимает, как трактуются эти моменты. Ну, кроме чиновников из УЕФА и эксперта «СЭ» уважаемого Александра Боброва.

Но, похоже, что в перерыве Манчини просто успокоил команду. Нервы и неоправданный брак ушли, зато пришли голы. Показательно, что первый Италия забила, поймав соперника на выходе из обороны — рано или поздно прессинг должен был сработать. А второй — после позиционной атаки с несколькими переводами с фланга на фланг и удара крайнего защитника Леонардо Спинаццолы, который прибежал в чужую штрафную замыкать дальнюю штангу. Третий мяч был уже контрольным выстрелом. Хотя даже больше впечатлило то, что «адзурри» продолжали прессинговать и при счете 3:0. Так что, пожалуйста, забудьте слово «каттеначчо».