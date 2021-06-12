Эта Италия и правда очень крутая. Банда Манчини — реальный фаворит Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Бельгия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
16:00Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
19:00Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
22:00Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
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6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
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Македония
00
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1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
00:26 (мск), источник: Спорт-Экспресс

Эта Италия и правда очень крутая. Банда Манчини — реальный фаворит Евро-2020

Турцию «скуадра адзурра» просто втоптала в газон.

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36
фотографий
36
фотографий

Автор: Дмитрий Гирин

Сразу скажу — я давно болею за сборную Италии. Мне кажется, глупо скрывать и отрицать, что журналисты поддерживают те или иные команды и убивать все эмоции ради некой абстрактной объективности, сухой и черствой. В мире постмодерна, где мы все давно живем, говорить о ней довольно странно. Симпатии к «скуадре адзурре» возникли еще в первой половине 90-х, когда по Пятому каналу, который тогда еще называли петербуржским, раз в неделю по воскресеньям показывали серию А, а комментировал матчи Геннадий Орлов.

Поэтому возвращение Италии на большую футбольную сцену вызывает особые эмоции. Пять лет назад банда дровосеков Антонио Конте — а как иначе ее назвать, если в центре поля играли Марко Пароло и Эммануэле Джаккерини, а в атаке Эдер и Грациано Пелле — только в серии пенальти проиграла Германии в четвертьфинале. Сложно забыть тот самый разбег Симоне Дзадзы, который сразу стал мемом. Хотя самое забавное, что сейчас так семенит половина штатных пенальтистов.

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Вспоминая ту сборную, а также мучения в стыковых матчах со Швецией в отборе к ЧМ-2018, понимаешь, насколько колоссальную работу проделал Роберто Манчини. Про 27 подряд матчей без поражений (+22=5), 10 побед из 10 в отборочном турнире, восемь сухих побед подряд в восьми последних матчах сказали, кажется, все. А, главное, живая, яркая, атакующая игра.

Однако по ходу матча с Турцией долгое время казалось, что вся эта окружавшая «скуадру адзурру» благостность пошла ей только во вред. В конце концов, двух своих самых значимых побед — титулов на ЧМ-1982 и ЧМ-2006 — Италия добилась, когда ее окружали скандалы и проблемы. Или, может быть, итальянцы просто перегорели. Потому что при всем преимуществе «адзурри» брака в их действиях было чересчур много. А тот же Лоренцо Инсинье из позиций, с которых он в «Наполи» укладывает мячи в угол, бил либо мимо, либо в руки вратарю.

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Про судейство — а именно об эпизоде в конце первого тайма с попаданием мяча в руку — говорить даже особо не хочется. Потому что уже никто давно не понимает, как трактуются эти моменты. Ну, кроме чиновников из УЕФА и эксперта «СЭ» уважаемого Александра Боброва.

Но, похоже, что в перерыве Манчини просто успокоил команду. Нервы и неоправданный брак ушли, зато пришли голы. Показательно, что первый Италия забила, поймав соперника на выходе из обороны — рано или поздно прессинг должен был сработать. А второй — после позиционной атаки с несколькими переводами с фланга на фланг и удара крайнего защитника Леонардо Спинаццолы, который прибежал в чужую штрафную замыкать дальнюю штангу. Третий мяч был уже контрольным выстрелом. Хотя даже больше впечатлило то, что «адзурри» продолжали прессинговать и при счете 3:0. Так что, пожалуйста, забудьте слово «каттеначчо».

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Эта Италия и правда очень крутая. Все эти цифры, о которых говорилось перед стартом — не просто дутая статистика. А разговоры, что банда Манчини — теневой фаворит Евро-2020, перестают быть просто разговорами.

Турция
0:3
Первый тайм: 0:0
Италия
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