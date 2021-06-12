«Шансы против Бельгии есть — в этой жизни нет ничего невозможного»

Евро-2020, стартовавший 11 июня, войдет в историю как особенный. Его возвращение — символ того, что жизнь на континенте постепенно налаживается и входит в привычную колею. Сборная России сыграет в группе B, где соперниками станут Бельгия, Финляндия и Дания. Первый матч подопечные Станислава Черчесова проведут 12 июня против сборной Бельгии, которая занимает первое место в рейтинге ФИФА.

Старт предстоящего Евро «Известия» обсудили с российским тренером, обладателем Кубка УЕФА и четырехкратным чемпионом России, а ныне главой комитета по делам национальностей Госдумы РФ Валерием Газзаевым.

«Любая кандидатура на вратарскую позицию в сборной будет идти в сравнение с Акинфеевым»

— Сборная России прошла подготовительные сборы, сыграла две товарищеские встречи. За день до встречи с Бельгией есть оптимизм?

Футбол Евро 2020 Группа B, 12.06.2021, 22:00 Бельгия - Россия -

— С сегодняшнего дня и до 12 июля мы будем смотреть прекрасные матчи. Кажется, что еще совсем недавно прошел чемпионат мира — 2018, а теперь начинается Евро. Это праздник большого европейского футбола. Многие болельщики увидят национальные команды на своих стадионах, это, безусловно, позитивный момент. Раньше крупные футбольные турниры проводились в одной, максимум в двух странах. А сегодня 11 городов в разных странах. Это будет месяц футбольного праздника. И, конечно же, все мы будем болеть за сборную России. Надеемся, что наша команда решит первую задачу — выход из группы. Самое главное, что мы будем поддерживать национальную команду.

— Есть ли у нас шансы в матче против сборной Бельгии? Все-таки нам будет противостоять одна из сильнейших команд мира.

— Конечно есть! Ничего невозможного в этой жизни не существует. Должна быть отменная функциональная готовность, которая у нас, к счастью, есть. Про мотивацию и говорить не стоит, это чемпионат Европы. Наши ребята 12 июня должны сыграть один из лучших матчей в своей карьере. Тем более мы играем дома.

— Итоговая заявка сборной России вызвала у вас вопросы? Может быть, кого-то не хватает?

— Это прерогатива тренерского штаба и главного тренера. Они прекрасно понимают, кто сейчас лучше всего подходит для команды. Уверен, что каждую кандидатуру обсуждали, поэтому и вынесли такое решение. Рассуждать нам о составе нет никакого смысла. Тренерский штаб считает, что именно эти 23 футболиста будут решать задачи и отвечать за результат сборной.

— На вратарскую позицию в стартовом составе претендуют три игрока — Антон Шунин, Юрий Дюпин и Матвей Сафонов. Кто, на ваш взгляд, номер один прямо сейчас?

— В последних товарищеских играх выступал Шунин. Сейчас судить сложно, но, скорее всего, в воротах будет играть именно он.

— Говорят, что нынешняя вратарская позиция самая слабая в истории сборной России. Что вы об этом думаете?

— Все привыкли видеть в воротах Акинфеева, который на протяжении многих лет был вратарем номером один. Игорь оставил огромный след в футболе. Он показал преданность своему клубу и своей национальной команде. Сегодня любая кандидатура на вратарскую позицию в сборной будет идти в сравнение с Акинфеевым. Шунин — достаточно опытный вратарь, который, на мой взгляд, очень стабильно выступает в РПЛ.

— В матче с Болгарией травму получил один из ключевых защитников Федор Кудряшов. Скажется ли это?

— Всегда проблематично, когда, к сожалению, игроки стартового состава получают травму. Тем не менее у других игроков есть возможность помочь сборной и сыграть на чемпионате Европы. Это же вопрос конкуренции. В составе не 11 игроков, а 23, где каждая позиция на поле дублируется. Игроки нашей сборной должны показать свои лучшие индивидуальные качества и обоснованность своего вызова в национальную сборную.

«Это смотрины мирового футбола»

— Кроме Бельгии в группе со сборной России будут играть Финляндия и Дания. Какие шансы у нашей команды против подобных соперников?

— Дания — это очень хорошая и непростая команда. Наша сборная будет играть с ними на выезде. Важно учитывать этот факт. Финны — дебютанты чемпионата Европы, поэтому они будут стараться показать себя на самом высоком уровне. Все сборные, которые играют на Евро, — это сильные команды, они прошли отбор, они попали в финальную часть после жесткой конкуренции. Нельзя подходить к этому турниру с позиции «кто сильнее, а кто слабее». Не стоит недооценивать соперника и переоценивать свои возможности. Это неправильно. Команды, которые так поступают, обречены на провал.

— Как вы считаете, сможет ли сборная России выйти в плей-офф?

— Надеюсь, что Бельгия и Россия смогут выйти из группы.

— В составе национальной сборной очень много молодых игроков. Насколько это оправданно?

— Всегда в составе национальной сборной есть игроки стартового состава. А есть игроки молодые, которые подводятся к сборной на перспективу. Молодежь должна почувствовать дух европейского большого футбола. Мне кажется, именно с этой целью их вызывают. При этом, безусловно, все молодые игроки заслужили свое нахождение в команде.

— Кто из всех сборных — фаворит на чемпионате Европы?

— Думаю, Бельгия. Это одна из лучших команд в мировом футболе.

— На чемпионате мира — 2018 всех удивила сборная Исландии. Способен ли кто-то удивить также на чемпионате Европы?

— Наверняка будут подобные команды. Чемпионат Европы — это лучшие национальные команды европейского футбола и лучшие игроки. Это смотрины мирового футбола. Каждая сборная, каждый игрок сделают всё возможное, чтобы удачно выступить, показать свой уровень игры и прославить свою страну. Важный фактор — патриотизм. Вы посмотрите, как перед началом игры футболисты поют гимн своей страны. Всё это влияет на настрой и мотивацию.

— Есть ли какой-то игрок, за которого вы будете персонально болеть?