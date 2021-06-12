Обоюдные потери: сборная России стартует на ЕВРО-2020 матчем с Бельгией

«Неблагоприятный результат» ПЦР у Мостового

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Главной потерей сборной России перед первым матчем на ЕВРО-2020 еще в четверг был Федор Кудряшов. Защитник получил травму икроножной мышцы перед началом контрольного матча против болгар, но к моменту приезда сборной в Петербург он пошел на поправку. В пятницу Кудряшов уже вышел на поле, правда тренировался по индивидуальной программе.

Место стремительно восстанавливающегося защитника в номинации «Главная потеря» внезапно занял Андрей Мостовой. Утром в пятницу стало известно, что полузащитнику придется пропустить ЕВРО из-за «неблагоприятного результата» ПЦР-тестирования. Место игрока «Зенита» в заявке сборной занял защитник Роман Евгеньев.

Евгеньев прошел весь сбор, Самошников до сих пор травмирован, поэтому дозаявлен Евгеньев. Вчера вечером и сегодня утром все делали тесты, все остальные — «чистые» Станислав Черчесов главный тренер сборной России

Тему болезни Мостового прокомментировал даже вратарь бельгийцев Тибо Куртуа.

«Нас не смущает случай заражения коронавирусом в сборной России. Такое случалось во многих командах, в разных лигах. Мы уже привыкли к такому за последний год. Это неудача для сборной России, но мы применяем все меры предосторожности и постараемся не допустить заболеваний у нас», — заявил голкипер на пресс-конференции.

Витсель и Де Брейне не прилетели

Сборная Бельгии прибыла в Петербург в пятницу в середине дня. В составе «красных дьяволов» не оказалось двух лидеров — полузащитников Кевина де Брейне и Акселя Витселя. По словам главного тренера бельгийцев Роберто Мартинеса, теоретически у обоих были шансы сыграть в предстоящем матче, но в текущей ситуации лучше как следует восстановиться после травм.

Ситуация с Витселем предельно понятная. Он долго был вместе со сборной, восстановление идет хорошо, но он принял решение не летать в Петербург, чтобы потренироваться два лишних дня. Де Брейне надо было пройти несколько стадий медосмотра. В последние дни результаты были хорошими, но он долго не тренировался. Сейчас нам важнее, чтобы эти два футболиста получили дополнительное время на восстановление. Роберто Мартинес главный тренер сборной Бельгии

Остальные футболисты сборной Бельгии прибыли в Петербург и провели тренировку на «Петровском» через несколько часов после занятия российской команды.

Дзюба хочет футбола, а не борьбы

С 2017 года это будет уже четвертая встреча сборных России и Бельгии в разных турнирах. Пока баланс в пользу «красных дьяволов» — две победы в квалификации к ЕВРО-2020 против одной ничьей в контрольной игре перед Кубком конфедераций-2017.

«У них есть индивидуально сильные игроки, — сказал Черчесов. — Есть качества, которыми они пользуются: и индивидуальные, и командные. Сегодня и вчера мы моделировали тактические занятия и тренировки так, чтобы нивелировать их сильные стороны. Три предыдущих матча с бельгийцами были поучительными для нас. Это старт ЕВРО, и нам надо быть готовыми».

Роберто Мартинес тоже вспомнил о предыдущих встречах со сборной России.

«Мы хорошо знаем сборную России, они тоже хорошо знают нас. Мы сыграем перед огромным количеством российских фанатов. Необходимо убедиться, что сможем сыграть хорошо. Не думаю, что завышенные ожидания (от турнира) плохо повлияют на нас. В нашей сборной собрана группа довольно опытных футболистов, это должно помочь нам», — сказал Мартинес на пресс-конференции.

Капитан сборной России Артем Дзюба признался, что ждет от предстоящей игры больше футбола, а не одной лишь борьбы.