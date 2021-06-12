Сборная Италии одержала самую крупную победу в истории стартовых матчей Евро
Победа сборной Италии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Турцией (3:0) стала крупнейшей в истории стартовых матчей Евро, информирует OptaJoe.
Победа сборной Италии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Турцией (3:0) стала крупнейшей в истории стартовых матчей Евро, информирует OptaJoe.
Победа сборной Италии в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 с Турцией (3:0) стала крупнейшей в истории стартовых матчей Евро, информирует OptaJoe.
Италия набрала первые три очка на групповом этапе континентального первенства и вышла на первое место в турнирной таблице квартета А. 12 июня состоится второй матч группы между сборными Уэльса и Швейцарии.