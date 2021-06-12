Болельщику удалось угадать точный счёт матча Турция — Италия и авторов всех голов

Незадолго до матча пресс-служба УЕФА в «Твиттере» предложила болельщикам попробовать угадать точный счёт матча, что и удалось совершить одному из пользователей социальной сети. Однако угадал он не только точный счёт, но и авторов каждого из голов, даже то, что защитник сборной Турции Мерих Демирал отправит мяч в собственные ворота. Забитыми мячами отметились также Чиро Иммобиле и Лоренцо Инсинье.