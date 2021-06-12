Болельщику удалось угадать точный счёт матча Турция — Италия и авторов всех голов
Вчера, в пятницу, 11 июня, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Турции встретилась с национальной командой Италии.
Вчера, в пятницу, 11 июня, в матче 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 сборная Турции встретилась с национальной командой Италии.
Незадолго до матча
Сборная Италии набрала первые три очка на групповом этапе континентального первенства и вышла на первое место в турнирной таблице квартета А. Сегодня, 12 июня, состоится второй матч группы между сборными Уэльса и Швейцарии.