В сборной Финляндии нет травмированных перед первым матчем на Евро-2020

Игра состоится 12 июня и начнется в 19.00 по московскому времени.

«У нас нет новых травм. Сейчас на заключительной тренировке мы посмотрим, все ли игроки в форме на 100 процентов. Но на данный момент все выглядит хорошо.», — цитирует пресс-служба УЕФА Канерву.