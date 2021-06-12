Бельгийский болельщик, приехавший на Евро, назвал Петербург лучшим городом мира

«Мы с другом приехали из Брюсселя, — сказал Томас. — Наш путь на чемпионат Европы получился продолжительным. Сначала мы прилетели в Москву, где пробыли три дня, а потом сели на поезд и приехали в Питер. Намерены вернуться домой в воскресенье, на следующий день после матча».
«Приехали в этот город с одной целью — поддержать нашу команду. Мы заранее купили билеты и вечером пойдем на стадион. Сколько стоила поездка на чемпионат Европы в Россию? Не хочу называть точную сумму, но для меня, инженера, она очень велика», — добавил собеседник ТАСС.
«Уверен, что Бельгия выиграет сегодня у России, потому что у нас лучшая команда мира. Мой любимый игрок — Эден Азар, а моему другу больше нравится Тибо Куртуа», — сказал Томас.
«Вчера мы посетили Эрмитаж и были просто восхищены им. Это уникальное место, картины Рубенса, Рафаэля и да Винчи бесподобны. Когда мы ехали в
«В России живут замечательные люди. В Москве, где я был несколько лет назад, немного другая атмосфера, но Петербург — это лучший город, который я посещал в своей жизни», — заключил Томас.