Бельгийский болельщик, приехавший на Евро, назвал Петербург лучшим городом мира

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«Мы с другом приехали из Брюсселя, — сказал Томас. — Наш путь на чемпионат Европы получился продолжительным. Сначала мы прилетели в Москву, где пробыли три дня, а потом сели на поезд и приехали в Питер. Намерены вернуться домой в воскресенье, на следующий день после матча».

«Приехали в этот город с одной целью — поддержать нашу команду. Мы заранее купили билеты и вечером пойдем на стадион. Сколько стоила поездка на чемпионат Европы в Россию? Не хочу называть точную сумму, но для меня, инженера, она очень велика», — добавил собеседник ТАСС.

Матч между сборными России и Бельгии пройдет 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 22:00 мск.

«Уверен, что Бельгия выиграет сегодня у России, потому что у нас лучшая команда мира. Мой любимый игрок — Эден Азар, а моему другу больше нравится Тибо Куртуа», — сказал Томас.

«Вчера мы посетили Эрмитаж и были просто восхищены им. Это уникальное место, картины Рубенса, Рафаэля и да Винчи бесподобны. Когда мы ехали в Санкт-Петербург, то не знали, что в Эрмитаже есть такая прекрасная коллекция картин. Но мы знали, что это один из самых замечательных музеев мира, поэтому решили посетить его», — отметил болельщик бельгийцев.

«В России живут замечательные люди. В Москве, где я был несколько лет назад, немного другая атмосфера, но Петербург — это лучший город, который я посещал в своей жизни», — заключил Томас.