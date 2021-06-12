Бельгийский болельщик, приехавший на Евро, назвал Петербург лучшим городом мира

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Бельгия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
16:00Не началсяУэльс
Швейцария
Группа B
тв
19:00Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
22:00Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
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2.07Не началсяW39
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Испания
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Швеция
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Польша
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Словакия
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Венгрия
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Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
09:52 (мск), источник: ТАСС

Бельгийский болельщик, приехавший на Евро, назвал Петербург лучшим городом мира

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 июня. /ТАСС/. Болельщик сборной Бельгии по имени Томас, приехавший вместе со своим другом поддержать свою команду в матче против россиян, считает Санкт-Петербург лучшим городом мира. Об этом он рассказал ТАСС.

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«Мы с другом приехали из Брюсселя, — сказал Томас. — Наш путь на чемпионат Европы получился продолжительным. Сначала мы прилетели в Москву, где пробыли три дня, а потом сели на поезд и приехали в Питер. Намерены вернуться домой в воскресенье, на следующий день после матча».

«Приехали в этот город с одной целью — поддержать нашу команду. Мы заранее купили билеты и вечером пойдем на стадион. Сколько стоила поездка на чемпионат Европы в Россию? Не хочу называть точную сумму, но для меня, инженера, она очень велика», — добавил собеседник ТАСС.

Матч между сборными России и Бельгии пройдет 12 июня на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 22:00 мск.

«Уверен, что Бельгия выиграет сегодня у России, потому что у нас лучшая команда мира. Мой любимый игрок — Эден Азар, а моему другу больше нравится Тибо Куртуа», — сказал Томас.

«Вчера мы посетили Эрмитаж и были просто восхищены им. Это уникальное место, картины Рубенса, Рафаэля и да Винчи бесподобны. Когда мы ехали в Санкт-Петербург, то не знали, что в Эрмитаже есть такая прекрасная коллекция картин. Но мы знали, что это один из самых замечательных музеев мира, поэтому решили посетить его», — отметил болельщик бельгийцев.

«В России живут замечательные люди. В Москве, где я был несколько лет назад, немного другая атмосфера, но Петербург — это лучший город, который я посещал в своей жизни», — заключил Томас.

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