Как выйти из группы на Евро с третьего места? Изучаем регламент, прикидываем расклады
Для сборной России это пока неактуально, но мало ли что?
Для сборной России это пока неактуально, но мало ли что?
Чемпионат Европы стартовал 11 июня разгромом турок в Риме, а ровно через месяц, уже в Лондоне, состоится финал. Рассказываем самое важное, что нужно знать о турнире.
В финальной части юбилейного чемпионата Европы сыграют 24 команды, которые поделены на шесть групп. Матчи пройдут в 11 городах. Полностью состав групп выглядит следующим образом:
Группа A: Турция, Италия, Уэльс, Швейцария.
Группа B: Дания, Финляндия, Бельгия, Россия.
Группа C: Нидерланды, Украина, Австрия, Северная Македония.
Группа D: Англия, Хорватия, Шотландия, Чехия.
Группа E: Испания, Швеция, Польша, Словакия.
Группа F: Венгрия, Португалия, Франция, Германия.
В группе каждая сборная сыграет друг с другом по одному матчу, а прямые путёвки в 1/8 финала получат два первых места. После к ним присоединятся четыре лучшие команды с третьего места. Соответственно, наберётся 16 участников
После распределения мест в группе встаёт вопрос, какие четыре команды выходят в
Вот по каким критериям отберутся команды, оказавшиеся на третьем месте в группе:
По опыту прошлого турнира условной сборной России хватит четырёх очков, чтобы практически гарантировать себе участие в
С двумя или тремя очками придётся смотреть на результаты в остальных группах. Но шансы тоже сохранятся. В этом случае важно иметь позитивную разницу забитых и пропущенных мячей.
Ещё несколько важных фактов: