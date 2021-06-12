Бельгийцы выпустили эффектную афишу к матчу Евро-2020 с Россией
Сборная Бельгии в Twitter опубликовала афишу к первому матчу на Евро-2020 против России.
Сборная Бельгии в Twitter опубликовала афишу к первому матчу на Евро-2020 против России.
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Встреча Россия — Бельгия пройдет 12 июня в Петербурге и начнется в 22:00 мск.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).