Без де Брюйне и Азара голов будет мало: анонс матча Бельгия — Россия

Полноценный сбор не удалось пройти Фернандесу и Черышеву, но оба игрока все ближе к тому, чтобы вернуться в строй. Еще один важный защитник в системе Черчесова — Кудряшов — продолжает восстанавливаться после травмы, так что сегодня в обороне выйдет Баринов (как с Болгарией) или Дивеев. У Бельгии свои проблемы с составом. Уже известно, что первый матч пропустят де Брюйне и Витцель. Игрок «Ман Сити» все еще испытывает боль после травмы лица в финале ЛЧ и надеется восстановиться ко второй игре. Также не готов выйти с первых минут Эден Азар, форвард «Реала» сам признался, что еще не готов на сто процентов. В товарищеских матчах без них бельгийцы не особо феерили: 1:1 с Грецией и 1:0 с Хорватией. Ожидания от Бельгии — первого номера в рейтинге ФИФА — по привычке самые высокие, но сможет ли Лукаку в одиночку затащить сборную, если остальные лидеры не покажут свой класс? Скамейка запасных у «красных дьяволов» не впечатляет.

Россия начинает чемпионат Европы с самого сильного соперника в группе — так же было, например, на Евро-2008 и Евро-2016. И если в первом случае победы в двух оставшихся матчах вывели сборную в плей-офф, то во втором был провал. В этот раз есть преимущество домашнего стадиона, и мы помним, как это помогло на недавнем чемпионате мира. Также одним из главных плюсов сборной России может стать физическая готовность. В классе подопечные Черчесова уступают не только Бельгии, но и Дании, но если команда будет бежать, шансы на выход из группы можно оценить как хорошие.



При Черчесове Россия трижды встречалась с Бельгией: в товарищеском матче за год до ЧМ была боевая ничья 3:3, а в отборе на Евро команда Мартинеса легко выиграла оба матча. В одном из них российская команда сыграла в открытый футбол и сгорела 1:4. В этот раз многие ждут более осторожный футбол от Черчесова с забросами на Дзюбу, с проходами и дальними ударами Головина и стандартами. Бельгийцы по-прежнему считаются фаворитами в этой встрече, правда, из-за последних новостей по составу, уже не такими однозначными. Вряд ли от них можно ждать много мячей, им еще надо войти в турнир, понять, кто заменит де Брюйне — всё за то, что сегодня голов будет мало. БК Winline на тотал меньше 2,5 предлагает коэффициент 1,77.



Андрей Санталов