Сборная Финляндии провела разминку на улице перед матчем против Дании
Игроки сборной Финляндии провели разминку перед стартовым матчем чемпионата Европы-2020 против Дании.
Игроки сборной Финляндии провели разминку перед стартовым матчем чемпионата Европы-2020 против Дании.
Финские футболисты разминались на улице Копенгагена под руководством тренерского штаба.
Матч Дания — Финляндия состоится 12 июля в Копенгагене. Начало — в 19.00 по московскому времени.
Евро-2020 пройдет с 11 июня по 11 июля. Сборная России сыграет в группе B с Бельгией (12 июня, Санкт-Петербург), Финляндией (16 июня, Санкт-Петербург) и Данией (21 июня, Копенгаген).