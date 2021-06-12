Боярский пообещал съесть свою шляпу, если Россия выиграет Евро

— С какими чувствами ждете первого матча сборной России?

— С опаской и тревогой.

— Почему?

— Я же видел последние контрольные матчи — с Польшей и Болгарией. Никаких оптимистических соображений по этому поводу у меня нет. К сожалению. А Бельгия — одна из сильнейших европейских команд. Сложно представить, что наши ее обыграют. Даже с учетом потерь Де Брейне и Азара-старшего, которые в субботу не выйдут на поле из-за травм. Вряд ли удастся победить и Данию, где собраны футболисты из «Челси», «Интера», «Милана», «Тоттенхэма»… Вот с Финляндией, надеюсь, справимся.

— Трех очков для выхода из группы, скорее всего, не хватит.

Футбол Евро 2020 Группа B, 12.06.2021, 22:00 Бельгия - Россия -

— О том и речь. При всей любви к российской сборной нужно признать: у наших футболистов пока нет ни опыта, ни мастерства, чтобы решать серьезные задачи. Да, в 2018-м прошли Испанию по пенальти. Это было чудо. Второй раз оно не повторится. Хотя…

— Что?

— Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, многие смеялись над ней. А она взяла и выиграла чемпионат Европы! Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!

— Главный ваш вопрос к Черчесову?