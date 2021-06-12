Боярский пообещал съесть свою шляпу, если Россия выиграет Евро
Известный артист, большой поклонник футбола Михаил Боярский накануне матча Россия — Бельгия в интервью «СЭ» дал интересное обещание.
Известный артист, большой поклонник футбола Михаил Боярский накануне матча Россия — Бельгия в интервью «СЭ» дал интересное обещание.
— С какими чувствами ждете первого матча сборной России?
— С опаской и тревогой.
— Почему?
— Я же видел последние контрольные матчи — с Польшей и Болгарией. Никаких оптимистических соображений по этому поводу у меня нет. К сожалению. А Бельгия — одна из сильнейших европейских команд. Сложно представить, что наши ее обыграют. Даже с учетом потерь Де Брейне и
— Трех очков для выхода из группы, скорее всего, не хватит.
— О том и речь. При всей любви к российской сборной нужно признать: у наших футболистов пока нет ни опыта, ни мастерства, чтобы решать серьезные задачи. Да, в 2018-м прошли Испанию по пенальти. Это было чудо. Второй раз оно не повторится. Хотя…
— Что?
— Вспомните 2004 год. В сборную Греции тоже никто не верил, многие смеялись над ней. А она взяла и выиграла чемпионат Европы! Если наши сделают то же самое, я публично признаю, что был неправ. Более того — я съем свою шляпу!
— Главный ваш вопрос к Черчесову?
— На мой взгляд, пока у нас нет команды. А есть отдельные игроки. Кстати, как и в хоккейной сборной — если отталкиваться от последнего чемпионата мира. Поймите правильно, на Евро болеть за наших буду всей душой. И искренне порадуюсь, если парни опровергнут мой мрачный прогноз. Но на данный момент повода для оптимизма не вижу.