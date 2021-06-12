«Главные проблемы — форма Азара и отсутствие Витселя». Что думают в Бельгии о своей сборной перед матчем с Россией
Рассказ об одном из главных фаворитов Евро-2020.
Рассказ об одном из главных фаворитов Евро-2020.
Этот материал — часть большого проекта, организованного английским изданием The Guardian, в котором принимал участие и «Спорт-Экспресс». Журналисты из каждой из 24 стран — участниц Евро-2020 рассказывают о своих сборных и об игроках, которые могут стать героями турнира.
В отборе на Евро-2020 сборная Бельгии одержала 10 побед в 10 играх, забила 40 мячей и легко вышла с первого места из группы с Россией и Шотландией.
За последние годы тактика бельгийцев не изменилась. Их состав довольно легко предсказать, когда все здоровы и находятся в оптимальной форме. Среди 26 игроков в заявке на Евро почти нет новичков. Бельгия сыграет по той же схеме 3−4−3, которую главный тренер Роберто Мартинес использует все пять лет у руля сборной. На правом фланге будет игрок оборонительного плана, а левый латераль поможет в атаке.
Главной проблемой в последние месяцы была форма Эдена Азара.
Мартинесу предстоит подумать над выбором в центре полузащиты. Аксель Витсель до сих пор восстанавливается от полученного в январе разрыва ахиллового сухожилия. «Не могу гарантировать, что я выдержу 6 или 7 игр на Евро, но я буду биться в предоставленное мне время», — сказал Витсель.
В итоге он даже не полетел в
Если Витсель не восстановится вовремя, его место займут Леандер Дендонкер или Юри Тилеманс. Дендонкер не так хорош в игре в пас, как Витсель, но добавляет вариативности игре бельгийцев.
Роберто Мартинес не собирался оставаться в сборной Бельгии на пять лет, но ему понравилась жизнь в Ватерлоо, где случилась битва, в которой Наполеон потерпел последнее крупное поражение. Испанец стал техническим директором федерации и подписал долгосрочное соглашение. Он вдохновил игроков на начало тренерской карьеры: многие из них сейчас учатся на специальных курсах.
Мартинес настроен оптимистично: «Бельгии следует быть менее скромной. Уже даже стыдно, если у нас
Икона бельгийского футбола — Эден Азар. Он чаще всех снимается в рекламе, а сборная Бельгии благодаря ему получает хорошие коммерческие контракты. Спонсоры, в свою очередь, могут использовать лица футболистов сборной на своих продуктах. Вы можете увидеть игроков сборной Бельгии на плитках шоколада, на пивных банках или на других напитках. Крупнейшая бельгийская фабрика по производству пива даже сделает специально красное пиво к Евро-2020, а сеть
Жереми Доку дебютировал в сборной в сентябре прошлого года, после чего перешел из «Андерлехта» в «Ренн». До прошлого лета он провел за брюссельский клуб всего 28 матчей, и у него не было международного опыта, поэтому вряд ли Доку попал бы на Евро. Сейчас со своими скоростью и дриблингом он может стать джокером Бельгии. Доку получил опыт игры в Лиге чемпионов и в целом провел достаточно приличный сезон в «Ренне».
«Freed from Desire» в исполнении Галы была главной песней в Бельгии во время ЧМ-2018. Ее включали на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе, когда сборная забивала. Эден Азар даже вручил Гале майку команды.
«Waar is da feesje» — «Где вечеринка?». Это песня, которую болельщики используют еще чаще. Однажды учитель в классе задал этот вопрос ученикам, а в ответ услышал: «Вечеринка здесь». Позднее он начал кричать это на стадионе «Мехелена», играющего в высшем дивизионе бельгийского футбола. Фраза стала культовой, и группа «Питабойз» записала одноименный трек.
#Deviltime. Это официальный хештег Евро-2020 в Бельгии. Его напечатали большими буквами на главной площади Брюсселя —
Кристоф Террье, HLN