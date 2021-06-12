«Главные проблемы — форма Азара и отсутствие Витселя». Что думают в Бельгии о своей сборной перед матчем с Россией

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Этот материал — часть большого проекта, организованного английским изданием The Guardian, в котором принимал участие и «Спорт-Экспресс». Журналисты из каждой из 24 стран — участниц Евро-2020 рассказывают о своих сборных и об игроках, которые могут стать героями турнира.

Команда

В отборе на Евро-2020 сборная Бельгии одержала 10 побед в 10 играх, забила 40 мячей и легко вышла с первого места из группы с Россией и Шотландией.

За последние годы тактика бельгийцев не изменилась. Их состав довольно легко предсказать, когда все здоровы и находятся в оптимальной форме. Среди 26 игроков в заявке на Евро почти нет новичков. Бельгия сыграет по той же схеме 3−4−3, которую главный тренер Роберто Мартинес использует все пять лет у руля сборной. На правом фланге будет игрок оборонительного плана, а левый латераль поможет в атаке.

Главной проблемой в последние месяцы была форма Эдена Азара. Из-за травм он не играл за сборную с ноября 2019 года. Мартинес не сомневается в своей звезде: «На Евро мы увидим лучшего Азара. Эден отлично играл за нас, и у него очень важная роль в команде, он никогда нас не разочаровывает. Я видел голодного Азара в последние недели, он снова улыбается. Он долго не играл, но это даже может стать преимуществом. Эден присоединится к сборной как новый молодой игрок».

Мартинесу предстоит подумать над выбором в центре полузащиты. Аксель Витсель до сих пор восстанавливается от полученного в январе разрыва ахиллового сухожилия. «Не могу гарантировать, что я выдержу 6 или 7 игр на Евро, но я буду биться в предоставленное мне время», — сказал Витсель.

В итоге он даже не полетел в Санкт-Петербург на матч с Россией. Хотя для Мартинеса Витсель — очень важный игрок. Полузащитник «Боруссии» Д вносит баланс в игру команды и является необходимым игроком для подстраховки возрастных защитников. Тоби Алдервейрелду 32 года, Яну Фертонгену — 34, а Томасу Фермалену — 35. Они уже не самые мобильные футболисты.

Если Витсель не восстановится вовремя, его место займут Леандер Дендонкер или Юри Тилеманс. Дендонкер не так хорош в игре в пас, как Витсель, но добавляет вариативности игре бельгийцев.

Тренер

Роберто Мартинес не собирался оставаться в сборной Бельгии на пять лет, но ему понравилась жизнь в Ватерлоо, где случилась битва, в которой Наполеон потерпел последнее крупное поражение. Испанец стал техническим директором федерации и подписал долгосрочное соглашение. Он вдохновил игроков на начало тренерской карьеры: многие из них сейчас учатся на специальных курсах.

Мартинес настроен оптимистично: «Бельгии следует быть менее скромной. Уже даже стыдно, если у нас кто-то говорит, что мы хороши и хотим сделать все для победы. Мы хотим выиграть титул».

Герой

Икона бельгийского футбола — Эден Азар. Он чаще всех снимается в рекламе, а сборная Бельгии благодаря ему получает хорошие коммерческие контракты. Спонсоры, в свою очередь, могут использовать лица футболистов сборной на своих продуктах. Вы можете увидеть игроков сборной Бельгии на плитках шоколада, на пивных банках или на других напитках. Крупнейшая бельгийская фабрика по производству пива даже сделает специально красное пиво к Евро-2020, а сеть фастфуд-ресторанов выпустит бургеры «Красные дьяволы».

Кто выиграл от переноса Евро

Жереми Доку дебютировал в сборной в сентябре прошлого года, после чего перешел из «Андерлехта» в «Ренн». До прошлого лета он провел за брюссельский клуб всего 28 матчей, и у него не было международного опыта, поэтому вряд ли Доку попал бы на Евро. Сейчас со своими скоростью и дриблингом он может стать джокером Бельгии. Доку получил опыт игры в Лиге чемпионов и в целом провел достаточно приличный сезон в «Ренне».

Что поют фанаты

«Freed from Desire» в исполнении Галы была главной песней в Бельгии во время ЧМ-2018. Ее включали на стадионе имени короля Бодуэна в Брюсселе, когда сборная забивала. Эден Азар даже вручил Гале майку команды.

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«Waar is da feesje» — «Где вечеринка?». Это песня, которую болельщики используют еще чаще. Однажды учитель в классе задал этот вопрос ученикам, а в ответ услышал: «Вечеринка здесь». Позднее он начал кричать это на стадионе «Мехелена», играющего в высшем дивизионе бельгийского футбола. Фраза стала культовой, и группа «Питабойз» записала одноименный трек.

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Что говорят болельщики

#Deviltime. Это официальный хештег Евро-2020 в Бельгии. Его напечатали большими буквами на главной площади Брюсселя — Гран-Плас.