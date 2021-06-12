Чемпион мира — 1998 Пирес: Сборная России может обыграть Бельгию
Бывший игрок сборной Франции Робер Пирес поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия — Россия.
Бывший игрок сборной Франции Робер Пирес поделился ожиданиями от матча 1-го тура группового этапа Евро-2020 Бельгия — Россия.
«Я думаю, что обе команды сыграют хорошо. И Россия, и Бельгия будут пытаться играть в добротный футбол. Бельгийцы более опытные, плюс на последнем Кубке мира они добрались до полуфинала. У них есть такие мощные игроки, как Кевин Де Брёйне, Ромелу Лукаку, возможно, Эден Азар, вратарь Бельгии Тибо Куртуа тоже очень хорош.
Да, бельгийцы фавориты, но в футболе всё возможно. Россия может победить. Ключом к победе может стать контроль звёздных игроков Бельгии. Да, ваша команда дважды уступила в квалификации, но это не то же самое, это разные игры. Помню, как вы победили 5:0 на чемпионате мира в