Де Лигт пропустит матч Евро-2020 с Украиной из-за травмы
Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур сообщил, что защитник Маттейс де Лигт пропустит матч Евро-2020 против сборной Украины.
Главный тренер сборной Голландии Франк де Бур сообщил, что защитник Маттейс де Лигт пропустит матч Евро-2020 против сборной Украины.
«Матч c Украиной пройдет слишком рано для Маттейса. Если бы ситуация этого требовала, то мы бы рискнули, а пока не видим смысла. Когда он вернется? Думаю, ко второй игре уже точно», — цитирует де Бура NU.
Матч Голландия — Украина состоится 13 июня. Начало в 22.00 по московскому времени.