Сборная Нидерландов отказалась вставать на колено перед матчами Евро-2020
Капитан и полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум заявил, что его команда не станет стоять на коленях перед матчами Евро-2020 в знак протеста против расизма.
Капитан и полузащитник сборной Нидерландов Жоржиньо Вейналдум заявил, что его команда не станет стоять на коленях перед матчами Евро-2020 в знак протеста против расизма.
— Мы решили этого не делать.
Многие игроки еще этого не сделали. Игроки, которые выступают в Англии, преклоняли колени, а остальные — нет. Мы не говорим, что делаем достаточно, потому что этого никогда не достаточно, пока расизм не будет искоренен, но теперь мы не преклоняем колени, — сказал Вейналдум.
На чемпионате Европы голландцы сыграют в одной группе с Украиной, Австрией и Македонией.