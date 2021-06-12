Сборная Нидерландов отказалась вставать на колено перед матчами Евро-2020

— Мы решили этого не делать. Во-первых, потому что мы не делали этого в предыдущих международных матчах, но также потому, что мы уже много делаем против расизма, в том числе вместе с федерацией.

Многие игроки еще этого не сделали. Игроки, которые выступают в Англии, преклоняли колени, а остальные — нет. Мы не говорим, что делаем достаточно, потому что этого никогда не достаточно, пока расизм не будет искоренен, но теперь мы не преклоняем колени, — сказал Вейналдум.