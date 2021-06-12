«Нельзя сидеть у своих ворот, так против Бельгии не выжить». Франк Веркаутерен — о стартовом матче сборной России на Евро-2020

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Бельгия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
16:002-й таймУэльс0Швейцария0
Группа B
тв
19:00Не началсяДания
Финляндия
Группа B
тв
22:00Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
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Германия
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16:49 (мск), источник: Спорт-Экспресс

«Нельзя сидеть у своих ворот, так против Бельгии не выжить». Франк Веркаутерен — о стартовом матче сборной России на Евро-2020

Обрусевший бельгиец — о шансах сборной России в матче с одним из фаворитов турнира.

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Источник: Спорт-Экспресс

Франк Веркаутерен — идеальный собеседник перед матчем сборных Бельгии и России на Евро-2020. Более 10 лет он выступал за сборную «Красных дьяволов», в том числе принял участие в знаменитом матче со сборной СССР на чемпионате мира в Мексике в 1986 году. А уже в качестве тренера два с половиной года работал с самарскими «Крыльями Советов».

В Бельгии многие недовольны тем, что два матча придется играть в гостях

— Чемпионат Европы стартовал. В Бельгии чувствовался ажиотаж перед началом турнира? — вопрос Веркаутерену.

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— Евро — это сейчас главная тема в Бельгии. У страны большие надежды на этот турнир, многие ждут от сборной победы. Конечно, еще сохраняются ковидные ограничения, и мы не можем собираться тысячами и вместе смотреть матчи. Но атмосфера чувствуется — в цветах флага украшены магазины и кафе. Каждый знает, что у сборной начинается важный турнир.

— Болельщики хоть в каком-то количестве смогут собраться, чтобы посмотреть матчи?

— Ограничения уже не такие строгие, как раньше, но они по-прежнему остаются. Мы ждем, что в июле будет сделан следующий шаг по возвращению к обычной жизни. А пока открыты веранды кафе, там на экранах можно будет посмотреть футбол. Но и то не во всех городах.

— Как вам идея провести турнир по всей Европе?

— Я предпочитаю традиционный формат, когда Евро проходит в одной стране или в двух соседних. Тем более сейчас, когда путешествия между странами — это вообще большая проблема. Болельщикам сборной Бельгии придется слетать в Россию, потом в Данию, потом опять в Россию, потом еще куда-то, а потом, надеюсь, в Англию. В Бельгии многие недовольны тем, что нам предстоит провести два по-настоящему гостевых матча — в Санкт-Петербурге и Копенгагене. При обычном формате все команды были бы в более равных условиях. С другой стороны, на прошлом Евро Бельгия вылетела от Уэльса, играя фактически дома: Лилль находится в 15 км от бельгийской границы. Возможно, в этот раз лучше будет сыграть в гостях.

На бумаге Бельгия — фаворит, но случиться может все что угодно

— Три года назад Бельгия стала третьей на чемпионате мира. Команда стала сильнее за это время?

— Думаю, да. Тогда Бельгия была сильна и индивидуально, и как коллектив. А теперь состав практически не изменился, и игроки стали опытнее. Думаю, с каждым турниром меняется и психология команды. Теперь мы сами можем называть себя фаворитами. Мы больше не аутсайдеры, как это ранее было много лет.

— Уже пошли разговоры, что Евро-2020 — это чуть ли не последний шанс для этого поколения выиграть что-то серьезное.

— Будет еще чемпионат мира в Катаре в следующем году. Хотя тоже нельзя говорить про последний шанс, потому что очень многие и дальше будут играть за сборную. Но в любом случае следующие два турнира — это лучшие возможности для сборной Бельгии.

— В отборе Бельгия дважды довольно легко обыграла Россию. То же самое будет и сегодня?

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— Конечно, на бумаге Бельгия — фаворит. Да, у нашей сборной более качественные игроки, но в футболе может случиться все что угодно. Все и любят игру за то, что в ней часто нет логики. Да, победа Бельгии — это ожидаемый результат, но на деле все будет зависеть от множества факторов, которые должны сложиться именно в этот день. Бывают же игры, когда одна команда не использует множество моментов, а соперник реализует два из двух.

— Как бы вы играли против Бельгии, если бы были тренером сборной России?

— Я бы сделал все, чтобы держать игру подальше от своих ворот. У Бельгии много игроков, которые способны вскрыть любую оборону. И нельзя только обороняться и сидеть у своих ворот, нужно пытаться создать что-то впереди. По-другому против Бельгии не выжить. Но это все — в теории, а на деле наша команда, скорее всего, будет владеть мячом и создавать моменты.

— Как остановить Ромелу Лукаку?

— Только командными действиями. Он силен во многих аспектах, но в первую очередь нельзя давать ему свободу в штрафной. Там с ним точно нельзя ничего сделать. И нельзя оставлять против него одного защитника, обязательно нужна подстраховка. Нужно работать по нему всей командой.

Дзюба — игрок, который делает разницу

— Кого вы видите ключевым игроком сборной России?

— Всю команду. Неправильно выделять кого-то, один футболист ничего не выиграет.

— А вот Томас Фермален назвал Артема Дзюбу.

— Конечно, это тот игрок, который делает разницу. Очень качественный и полезный нападающий. Дзюба забивает голы, поэтому он всегда на виду. Но ему нужна поддержка всей команды.

— Большие надежды в России связывают с Александром Головиным. Многие считают, что он готов к переходу в европейский топ-клуб.

Футбол

Евро 2020
Группа B, 12.06.2021, 22:00

Бельгия-Россия-

— «Монако» — это уже топ-уровень, на мой взгляд. Хотя Головин мог бы играть и в более сильной команде. Многое зависит от обстоятельств, но это игрок с огромным потенциалом. Он может закрыть практически любую позицию, а в команде с более сильными партнерами он вырос бы еще быстрее.

— Наши игроки практически не едут играть в более сильные европейские чемпионаты. Работая в России, вы нашли для себя ответ, почему так происходит?

— У них все хорошо и в России — уровень жизни, комфорт, зарплата. Это абсолютно естественно. Зачем им куда-то ехать? Поверьте, не так много вариантов, которые были бы лучше, чем «Зенит» или любая из московских команд.

— Это ведь одна из проблем российского футбола?

— Это как посмотреть. Конечно, футболисты будут быстрее расти, если регулярно будут противостоять более сильным соперникам. Да, в сборной Бельгии нет ни одного игрока, который бы выступал в домашнем чемпионате. Но при этом в Бельгии нет таких условий, как в России.

— Кто в итоге выйдет из нашей группы?

— Бельгия. Кто еще? Буду надеяться, что Россия. Я ведь уже наполовину русский, у меня русская семья. Посмотрим. В день матча я буду в Санкт-Петербурге.

Олег Кошелев

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История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
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СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1968
Италия
1
Италия
Италия
2
Югославия
Югославия
3
Англия
Англия
1996
Англия
1
Германия
Германия
2
Чехия
Чехия
3
Франция
Франция
3
Англия
Англия
2008
Австрия/Швейцария
1
Испания
Испания
2
Германия
Германия
3
Турция
Турция
3
Россия
Россия
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20Головин помог Симоняну, Дзюба веселил болельщиков и игроков сборной России
10За ними будущее футбола. Самые молодые игроки Евро-2020
21Роман Евгеньев и собака: как охраняют сборную России по футболу перед Евро
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Хэмпден Парк (Глазго)
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