Глава УАФ — о форме сборной Украины: Это наша первая победа

«Я сразу сказал, что мы видим, насколько для болельщика это важный вопрос, и в том числе болельщики поднимают вопрос, что если не будет урегулирован именно этот момент, то вплоть до снятия команды с чемпионата Европы — 2020.



Я думаю, надо разделять то, что мы должны были найти компромисс между решением УЕФА. Хотя мы несколько раз на этом настаивали, что за полгода согласовали все наши лозунги, все наши надписи. Они были согласованы по всем правилам УЕФА. Невозможно сказать, что мы сделали ошибку. Я уверен, что это наша тоже победа, первая победа. Итог сегодняшних переговоров с УЕФА, и они это подтвердили, что это теперь навсегда принимается как позиция Украины.



Это уже наша эмблема, которая будет работать в будущем на века. Я уверен, что ради этого стоило начинать, для того, чтобы через много-много лет мы всегда гордились тем, что наши сборные, наши игроки чувствуют энергетику болельщиков нашей страны. «Слава Украине!» — «Героям слава!» — цитирует Павелко «Футбол1/Футбол2».