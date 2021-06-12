Глава УАФ — о форме сборной Украины: Это наша первая победа

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Бельгия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
16:00ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
19:001-й таймДания0Финляндия0
Группа B
тв
22:00Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
Группа A
тв
20.06Не началсяШвейцария
Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
Группа C
21.06Не началсяУкраина
Австрия
Группа C
21.06Не началсяМакедония
Нидерланды
Группа B
21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
Группа D
22.06Не началсяЧехия
Англия
Группа D
22.06Не началсяХорватия
Шотландия
Группа E
23.06Не началсяСловакия
Испания
Группа E
23.06Не началсяШвеция
Польша
Группа F
23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
26.06Не начался1A
2C
1/8 финала
27.06Не начался1C
3D/E/F
1/8 финала
27.06Не начался1B
3A/D/E/F
1/8 финала
28.06Не начался2D
2E
1/8 финала
28.06Не начался1F
3A/B/C
1/8 финала
29.06Не начался1D
2F
1/8 финала
29.06Не начался1E
3A/B/C/D
1/4 финала
2.07Не началсяW41
W42
1/4 финала
2.07Не началсяW39
W37
1/4 финала
3.07Не началсяW40
W38
1/4 финала
3.07Не началсяW43
W44
1/2 финала
6.07Не началсяW46
W45
1/2 финала
7.07Не началсяW48
W47
Финал
11.07Не началсяW49
W50
Таблицы
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Группа B
1
Дания
00
2
Финляндия
00
3
Бельгия
00
4
Россия
00
Группа A
1
Италия
13
2
Швейцария
11
3
Уэльс
11
4
Турция
10
Группа C
1
Нидерланды
00
2
Украина
00
3
Австрия
00
4
Македония
00
Группа D
1
Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
4
Чехия
00
Группа E
1
Испания
00
2
Швеция
00
3
Польша
00
4
Словакия
00
Группа F
1
Венгрия
00
2
Португалия
00
3
Франция
00
4
Германия
00
18:04 (мск), источник: Чемпионат.com

Глава УАФ — о форме сборной Украины: Это наша первая победа

Президент украинской федерации футбола Андрей Павелко назвал первой победой решение УЕФА по форме сборной Украины.

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Источник: Reuters

«Я сразу сказал, что мы видим, насколько для болельщика это важный вопрос, и в том числе болельщики поднимают вопрос, что если не будет урегулирован именно этот момент, то вплоть до снятия команды с чемпионата Европы — 2020.

Я думаю, надо разделять то, что мы должны были найти компромисс между решением УЕФА. Хотя мы несколько раз на этом настаивали, что за полгода согласовали все наши лозунги, все наши надписи. Они были согласованы по всем правилам УЕФА. Невозможно сказать, что мы сделали ошибку. Я уверен, что это наша тоже победа, первая победа. Итог сегодняшних переговоров с УЕФА, и они это подтвердили, что это теперь навсегда принимается как позиция Украины.

Это уже наша эмблема, которая будет работать в будущем на века. Я уверен, что ради этого стоило начинать, для того, чтобы через много-много лет мы всегда гордились тем, что наши сборные, наши игроки чувствуют энергетику болельщиков нашей страны. «Слава Украине!» — «Героям слава!» — цитирует Павелко «Футбол1/Футбол2».

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История чемпионатов Европы
1960
Франция
1
СССР
СССР
2
Югославия
Югославия
3
Чехословакия
Чехословакия
1980
Италия
1
ФРГ
ФРГ
2
Бельгия
Бельгия
3
Чехословакия
Чехословакия
1988
ФРГ
1
Нидерланды
Нидерланды
2
СССР
СССР
3
ФРГ
ФРГ
3
Италия
Италия
1992
Швеция
1
Дания
Дания
2
Германия
Германия
3
Нидерланды
Нидерланды
3
Швеция
Швеция
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