Фан-зона в «Лужниках» продолжит работать с 12 по 20 июня
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/.
МОСКВА, 12 июня. /ТАСС/.
Об этом сообщил ТАСС в субботу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.
«Новые ограничения не отразятся на работе фанзоны в “Лужниках”. Площадка рассчитана на 5 тыс. мест, при этом на мероприятие заранее велась регистрация, и организаторы ожидают порядка 3,5 тыс. зрителей. Плюс на
Как ранее сообщалось, на
Чемпионат Европы проходит с 11 июня по 11 июля. Семь матчей турнира примет Санкт-Петербург: Бельгия — Россия (12 июня), Польша — Словакия (14 июня), Финляндия — Россия (16 июня), Швеция — Словакия (18 июня), Финляндия — Бельгия (21 июня), Швеция — Польша (23 июня), а также четвертьфинальный матч 2 июля.