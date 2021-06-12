Фан-зона в «Лужниках» продолжит работать с 12 по 20 июня

Об этом сообщил ТАСС в субботу первый замруководителя аппарата мэра и правительства Москвы Алексей Немерюк, который возглавляет департамент торговли и услуг.

«Новые ограничения не отразятся на работе фанзоны в “Лужниках”. Площадка рассчитана на 5 тыс. мест, при этом на мероприятие заранее велась регистрация, и организаторы ожидают порядка 3,5 тыс. зрителей. Плюс на фан-зоне соблюдаются все антивокоронавирусные меры и ограничения, в том числе ношение масок и социальная дистанция», — сказал Немерюк.

Как ранее сообщалось, на фан-зона для просмотра матчей открылась 11 июня в «Лужниках» в Москве. Чтобы попасть туда, необходимо пройти онлайн-регистрацию на сайте euro2020.moscow.sport.