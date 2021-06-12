Дания — Финляндия: стартовые составы команд на матч Евро-2020
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии.
Стали известны стартовые составы команд на матч Евро-2020 между сборными Дании и Финляндии.
Дания: Шмейхель, Кьер, Меле, А. Кристенсен, Дилейни, Брейтвейт, Эриксен, Васс, Винн, Ю. Поульсен, Хейбьерг.
Финляндия: Градецки, Араюури, Д. О’Шонесси, Тойвио, Камара, Лод, Пукки, Спарв, Уронен, Похьянпало, Райтала.
Матч начнется в 19.00 по московскому времени. Игра состоится в Копенгагене на стадионе «Паркен».