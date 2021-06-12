Уэльс и Швейцария сыграли вничью на Евро-2020
Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью (1:1) в матче группового турнира Евро-2020. Игра состоялась в Баку (Азербайджан).
Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью (1:1) в матче группового турнира Евро-2020. Игра состоялась в Баку (Азербайджан).
На 49-й минуте счет в матче открыл Брель Эмболо. Киффер Мур на 74-й минуте сравнял результат. Гол Марио Гаврановича в концовке был отмене
Команды набрали по одному очку и делят
В следующем туре 16 июня Швейцария сыграет с Италией, а Уэльс — с Турцией.