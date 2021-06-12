Кровь, VAR, оборона: сборные Уэльса и Швейцарии начали ЕВРО-2020 с ничьей

Чемпионат Европы по футболу 2020

11 июня - 11 июля 2021

0д0ч0м

до матча Бельгия - Россия

Группа A
тв
11.06ЗавершенТурция0Италия3
Группа A
тв
16:00ЗавершенУэльс1Швейцария1
Группа B
тв
19:001-й таймДания0Финляндия0
Группа B
тв
22:00Не началсяБельгия
Россия
Группа D
тв
13.06Не началсяАнглия
Хорватия
Группа C
тв
13.06Не началсяАвстрия
Македония
Группа C
тв
13.06Не началсяНидерланды
Украина
Группа D
тв
14.06Не началсяШотландия
Чехия
Группа E
тв
14.06Не началсяПольша
Словакия
Группа E
тв
14.06Не началсяИспания
Швеция
Группа F
тв
15.06Не началсяВенгрия
Португалия
Группа F
тв
15.06Не началсяФранция
Германия
Группа B
тв
16.06Не началсяФинляндия
Россия
Группа A
тв
16.06Не началсяТурция
Уэльс
Группа A
тв
16.06Не началсяИталия
Швейцария
Группа C
тв
17.06Не началсяУкраина
Македония
Группа B
тв
17.06Не началсяДания
Бельгия
Группа C
тв
17.06Не началсяНидерланды
Австрия
Группа E
тв
18.06Не началсяШвеция
Словакия
Группа D
тв
18.06Не началсяХорватия
Чехия
Группа D
тв
18.06Не началсяАнглия
Шотландия
Группа F
тв
19.06Не началсяВенгрия
Франция
Группа F
тв
19.06Не началсяПортугалия
Германия
Группа E
тв
19.06Не началсяИспания
Польша
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тв
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Турция
Группа A
тв
20.06Не началсяИталия
Уэльс
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21.06Не началсяФинляндия
Бельгия
Группа B
21.06Не началсяРоссия
Дания
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22.06Не началсяЧехия
Англия
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22.06Не началсяХорватия
Шотландия
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23.06Не началсяСловакия
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23.06Не началсяШвеция
Польша
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23.06Не началсяГермания
Венгрия
Группа F
23.06Не началсяПортугалия
Франция
1/8 финала
26.06Не начался2A
2B
1/8 финала
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3D/E/F
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Англия
00
2
Хорватия
00
3
Шотландия
00
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Чехия
00
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Испания
00
2
Швеция
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Польша
00
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Словакия
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Венгрия
00
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Португалия
00
3
Франция
00
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Германия
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19:18 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Кровь, VAR, оборона: сборные Уэльса и Швейцарии начали ЕВРО-2020 с ничьей

ЕВРО-2020, Александр Рогулев. Сборные Уэльса и Швейцарии сыграли вничью в своем первом матче на чемпионате Европы по футболу.

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Источник: Reuters

Встреча, прошедшая в субботу на Олимпийском стадионе в Баку, завершилась со счетом 1:1 (0:0). Швейцарцы вышли вперед на 49-й минуте благодаря голу Бреля Эмболо. Валлийцы отыгрались после гола Киффера Мура на 74-й минуте.

В ожидании турок

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Баку встретил чемпионат Европы 30-градусной жарой и палящим солнцем. Наверное, это одна из «фишек» ЕВРО-2020 — пока в Санкт-Петербурге укрывались от дождя, а в Лондоне пытались рассмотреть солнце сквозь плотные облака, в столице Азербайджана загорали, купались и практически не думали о футболе.

Город благодарен чемпионату. К турниру здесь сняли последние ограничения и дали доступ даже в мечети и храмы, открыли метро, спортзалы и магазины. Во время ЕВРО жизнь в Баку продолжается и в выходные дни: обычно общественный транспорт в субботу и воскресенье не ходит, но на время чемпионата Европы сделали исключение, а еще и запустили дополнительные автобусы к бакинскому стадиону.

Пересечение границы, особенно болельщикам сборных Швейцарии, Уэльса и Турции, тоже упростили. Получить визу и попасть на матчи стало куда проще, но, как показала практика, западные болельщики воспользоваться этой возможностью не поспешили. В городе даже в день матча можно было увидеть лишь небольшие группы фанатов из Швейцарии и Уэльса, часть из которых просто ходила по туристическим местам Баку.

Все верно: ни знаменитых британских «осад» баров, что было обыденностью на Евро-2016, ни веселого маскарада от швейцарской молодежи. Но все изменится уже через пару дней: в столицу Азербайджана съедутся турецкие фанаты, которые почти наверняка наведут шороху, объединившись с местным населением (в Баку проживает до миллиона турок). Турцию здесь любят и ждут своих друзей. Бакинский бизнес, не без труда переживший пандемию, надеется на гостей из Стамбула и других «братских» городов.

Голевая повязка

Интерес именно к играм сборной Турции виден и по статистике продаж билетов. За неделю на первую бакинскую игру ЕВРО было куплено 6 тысяч билетов. На вторую и на третью — в три раза больше. К самим матчам, как говорят местные, билетов не останется: в Азербайджане, как и в России, любят делать все в последний момент. Вот и на матч Швейцария — Уэльс в Баку собралась почти половина стадиона. Вместимость Олимпийского сократили на 50% из-за коронавируса.

Фаворитами рассматривали швейцарцев. Да, у валлийцев все еще есть в составе полуфиналисты Евро-2016 Аарон Рэмзи и Гарет Бейл. Но полузащитник «Ювентуса» пропустил концовку сезона и к ЕВРО подошел не в оптимальной форме, а форвард «Тоттенхэма» уже не тот, что пять лет назад, когда мог в одиночку обыграть такую команду, как, например, сборная России. Плюс — обновление команды, скандал с отстранением от сборной главного тренера Райана Гиггза и отсутствие голов в майских товарищеских матчах. В общем, одни проблемы.

Источник: Reuters

Швейцарцы, напротив, подошли к ЕВРО с хорошим настроением. Лидер команды, Гранит Джака, находится в переговорах о контракте с «Ромой» и готов грызть камни не только ради национальной сборной, но и за цифры в бумаге. Команда у Владимира Петковича сбитая и сыгранная, в 2016-м практически те же футболисты выводили команду из группы. Поэтому ожидаемо Уэльс прогнозисты отправляли на четвертое место в группе, а Швейцарию — либо на второе, либо на третье, но с возможностью пройти в плей-офф.

Валлийцы удивили более атакующей схемой «4−3−3», где Рэмзи и Бейл должны были отвечать за правый фланг. На деле, конечно, игра пошла больше по сценарию швейцарцев, выпустивших на поле сразу пять защитников. Глухая оборона, долгий контроль мяча, отсутствие быстрых атак и, как итог, только два удара в створ ворот. Зато каких!

Фантастический гол мог забить Фабиан Шер, но мяч после удара пяткой сумел отразить вратарь сборной Уэльса Дэнни Уорд. За несколько минут до этого его коллега Ян Зоммер тоже выручил свою команду, вытащив мяч из-под перекладины после классного удара головой Киффера Мура. Не будь этих двух моментов, а также неудачного навеса в исполнении Бейла, Баку вполне мог и уснуть.

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Компенсация ждала болельщиков после перерыва. За второй тайм они увидели сразу три гола, один из которых был отменен. Оживил игру мяч Бреля Эмболо, забитый после углового, им и заработанного. Уорд летал по вратарской площади как лев, но все равно не дотянулся до мяча. Швейцарцы тут же отдали мяч, явно не особо настраиваясь на второй гол, и вскоре за это поплатились: Мур, который практически весь матч играл с перевязанной головой из-за разбитой брови, головой направил мяч в ворота и сравнял счет.

Уже перед свистком швейцарцы вроде бы вырвали победу: Марио Гаврановичу хватило 20 секунд после выхода на замену, чтобы сначала попасть в офсайд, а потом забить гол. Справедливо отмененный после вмешательства VAR. Еще раз забить ни те, ни другие уже не успели. Итог — закономерная ничья, которая вряд ли устроит кого-либо из соперников.

Источник: Reuters
Уэльс
1:1
Первый тайм: 0:0
Швейцария
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