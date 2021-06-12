«У нас такое просто невозможно!» Иностранцы испугались ехать на Евро в Россию?
Пообщались с теми, кто
Пообщались с теми, кто
В первый день Евро атмосфера праздника в
В фанзоне на Большой конюшенной собралось, наверное, несколько тысяч человек. Иностранцев среди них — около ста, может, даже меньше. Турецких болельщиков было гораздо больше, чем итальянских, да и итальянцы (по крайней мере те, которых я встретил) — местные жители. А вот бельгийские болельщики выделялись сильно:
«Россия — очень классная! Мы приехали в Питер из Москвы, нам всё нравится, — рассказывает Леоло. — Если честно, попасть к вам проще, чем путешествовать по Европе: у нас были билеты, виза, тесты, больше ничего и не надо. А в Данию попасть очень сложно, мне пришлось продавать билеты на матч — я не могу туда прилететь: нет времени на все тесты и перемещения. В Бельгии ты везде должен носить маски, такое, как происходит сейчас здесь в фанзоне — у нас просто невозможно! А что касается матча, то Бельгия выиграет у России. Да, у вас сильная команда, но счёт будет 3:1. Кого мы знаем из вашей сборной? Аршавина! И Дзюбу — он пугает, очень высокий».
Ещё один фанат из Бельгии в России уже не в первый раз — он приезжал в страну во время чемпионата мира три года назад: «Все тогда говорили: не надо сюда ехать, тут сложно! Но я поехал, и люди здесь классные. Поэтому я приехал ещё раз и снова всем доволен. На ЧМ, конечно, было
Вообще о том, что Евро испортил его формат, говорили многие. Вот, например, мнение из Польши: «Мы приехали через Калининград, а вообще в России уже не в первый раз: были у вас на ЧМ. Когда турнир проходит в одной стране — гораздо лучше, тогда атмосфера внутри, ведь приезжают люди со всего мира! А сейчас все разъехались по разным странам».
Кстати, по словам польских болельщиков, их в Питер приехало около 500−800 человек. Бельгийцев — ещё меньше, всего 400. И дело тут не в политике или страхе ехать в Россию. Хотя и о политике болельщики тоже говорили. И говорили негативно:
«Мы были во Франции, на Украине — и везде всё было хорошо. Люди просто хотят отдыхать, а всё остальное — вопросы политиков», — мнение из Польши.
«Я не знаю, зачем люди говорят не ехать сюда, не смотреть здесь футбол. Всем нужно о
«Я знаю слухи, дескать, не надо ехать сюда. Но как турист я всем доволен — нас тепло приняли, а
Но слабые коронавирусные ограничения в
Максим Пахомов