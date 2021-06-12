Эриксен потерял сознание во время игры с Финляндией. Врачи использовали дефибриллятор
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:0, первый тайм).
Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание во время матча Евро-2020 против Финляндии (0:0, первый тайм).
На 43-й минуте хавбек рухнул у края поля. Это случилось не в результате столкновения.
Игра была остановлена, на поле выбежали врачи, которые начали проводить реанимационные процедуры, включая использование дефибриллятора.
В дальнейшем медики растянули ширму и, прикрывая игрока, вынесли его за пределы поля в окружении команды.