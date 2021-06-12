Сборная России с опозданием выехала на матч с Бельгией
Сборная России выехала на матч чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Бельгии, это случилось на 10 минут больше запланированного.
Сборная России выехала на матч чемпионата Европы — 2022 с национальной командой Бельгии, это случилось на 10 минут больше запланированного.
Сегодня, 12 июня, состоится матч сборных Бельгии и России. Встреча 1-го тура группового этапа чемпионата Европы — 2020 пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в
Обслужит встречу бригада арбитров из Испании во главе с Матеу Лаосом. Ассистенты — Пау Себрьян Девис и Роберто Диас Перес Дель Паломар. Резервный рефери — Фернандо Рапальини.
Соперниками России и Бельгии по группе являются национальные команды Дании и Финляндии.
Евро-2020 должен был состояться прошлым летом, однако